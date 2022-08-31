Воров в законе распределили по ролям

Вчера стало известно, что в организации убийства вора в законе Али Гейдарова (Альберт Рыжий), совершенного весной прошлого года в Москве, официально подозревается имеющий такой же криминальный статус Намик Салифов, брат еще одного известного «законника» Надира Салифова (Лоту Гули). Последний был убит за полгода до гибели Рыжего в Турции. Стоит отметить, что версия братской мести появилась в первый же день расследования, однако до сих пор она подтверждалась лишь косвенными уликами. Такими, например, как фальшивый паспорт задержанного убийцы Али Гейдарова, выбравшего себе в качестве «псевдонима» имя Талех Намик, что в переводе на русский означает «Намик — твоя судьба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От убийства Альберта Рыжего в фитнес-центре следствие пришло к заказчику преступления

Фото: СК РФ От убийства Альберта Рыжего в фитнес-центре следствие пришло к заказчику преступления

Фото: СК РФ

Вчера стало известно, что ГСУ СКР по Москве, разбирающееся с уголовным делом об убийстве «группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений» Али Гейдарова (ч. 2 ст. 105 УК РФ), выделило из базового дела несколько эпизодов и персон. В числе обвиняемых в этом преступлении оказались уроженцы Азербайджана Метлеб Паша-оглы Султанов, которому отводится роль киллера, предполагаемый организатор покушения Намик Нариман-оглы Салифов и их вероятный пособник Ровшан Аббас-оглы Аббасов. Все трое обвиняются также в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), а гражданину Султанову вменяется еще и использование поддельных документов (ст. 327 УК РФ). По версии следствия, в России он использовал фальшивый паспорт для «облегчения совершения преступлений».

Предъявить обвинение лично из всех троих удалось пока только гражданину Султанову. Он признал себя виновным в убийстве вора в законе Гейдарова, но до сих пор не согласен с принятой следствием квалификацией преступления. По версии самого вероятного киллера, Альберта Рыжего он расстрелял из личной неприязни — за нанесенное ему когда-то оскорбление, и никаких денег за преступление не получал и не просил. Предполагаемые заказчик и пособник убийства скрываются за границей, и даже их возможное местонахождение установить пока не удается.

По версии СКР, причиной покушения был конфликт между ворами в законе Али Гейдаровым и Намиком Салифовым, возникший на почве раздела сфер «негласного криминального влияния» на объекты оптовой торговли продуктами и промтоварами в Москве и Московской области. До июня 2020 года криминальный лидер Гейдаров отбывал срок в колонии за грабеж и не мог составить конкуренцию своему «коллеге» Салифову, однако тот, по версии СКР, понимал, что после выхода Альберта Рыжего на свободу может лишиться своих криминальных доходов. Как полагает следствие, предполагаемый организатор убийства начал заблаговременно готовиться к «встрече» соперника: подобрал исполнителей заказа и распределил между ними роли, а поскольку причиной покушения были все же деньги, СКР заявил, что Намик Салифов руководствовался «корыстными побуждениями».

Стоит отметить, что возможная причастность Намика Салифова к убийству обсуждалась еще в апреле 2021 года, когда Альберт Рыжий был застрелен в фитнес-центре при жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве. Как выяснили тогда оперативники, молодой человек, незаметно пробравшийся в спортзал и застреливший «авторитета» прямо на кардиотренажере, регистрировался в московской квартире и в том же фитнес-центре по фальшивым документам на имя Талеха Намика-оглы Оруджова. Выбранное киллером имя, которое можно перевести как «Намик — твоя судьба», по сути открытым текстом разъясняло окружающим, кто стоит за ликвидацией Альберта Рыжего. Последовавшее вскоре заявление задержанного Метлеба Султанова о том, что вора он застрелил из личной неприязни, правоохранители сочли только лишь попыткой предполагаемого убийцы смягчить грозящий ему приговор. Напомним, за бытовое убийство (ч. 1 ст.105 УК РФ) предусмотрено наказание до 15 лет колонии, в то время как за то же преступление, но совершенное по заказу, срок может оказаться и пожизненным.

Отметим, что вооруженный конфликт между азербайджанскими ворами в законе длится уже много лет и давно вышел за рамки обычных разборок за сферы криминального влияния. «Авторитеты» скорее мстят друг другу за убитых ранее родственников и «братьев по оружию». Так, например, пользовавшийся огромным влиянием в преступной среде Надир Салифов (Лоту Гули) нажил себе врагов после убийства другого криминального лидера, вора в законе Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), застреленного в августе 2016 года в Стамбуле. Заподозрив Гули в причастности к этому преступлению, друзья и родственники Ровшана организовали ликвидацию предполагаемого заказчика, и ровно через четыре года после покушения в Стамбуле Надира Салифова в соседней Анталье застрелил его же подкупленный охранник. В свою очередь, виновниками смерти Лоту Гули были объявлены сразу двое воров — Али Гейдаров и Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский). Первый сразу после убийства Лоту Гули попытался взять под контроль его московские активы и погиб во время оздоровительной процедуры. Второй долгое время прятался от мстителей в турецком городе Мерсине на границе с Сирией, но минувшей весной пули киллеров настигли и его. Получивший четыре огнестрельных ранения Рафик Массалинский, правда, выжил благодаря усилиям турецких врачей.

Сергей Машкин