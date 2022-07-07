Приштина откалывает номера

Противостояние между Сербией и Косово вновь обострилось. Белград обвинил Приштину в подготовке «мощного наступления на сербов» и призвал мировое сообщество оказать давление на косовские власти. Поводом для нового обострения стало решение Приштины с 1 августа по 30 сентября заменить автомобильные номера, выданные в Сербии для городов на севере Косово. Прошлой осенью из-за этой проблемы Сербия и Косово оказались на грани вооруженного конфликта. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

О подготовке властями Косово в конце сентября — начале октября «мощного наступления на сербов» объявил глава Департамента по делам Косово в правительстве Сербии Петар Петкович. Он призвал мировое сообщество немедленно вмешаться, оказать давление на Приштину и вынудить ее пойти на формирование Содружества сербских муниципалитетов (ССМ) для защиты прав сербов.

О создании ССМ, которое бы объединяло населенные преимущественно сербами районы Косово, Белград и Приштина договорились еще в 2013 году, а два года спустя даже согласовали принципы его функционирования. Однако в 2015 году Конституционный суд Косово признал, что ССМ противоречит косовскому Основному закону, поскольку нарушает принцип многонациональности. С тех пор косовские власти отказываются предпринимать какие-либо шаги по формированию Содружества сербских муниципалитетов, Белград же считает его ключевым условием для нормализации отношений.

Непосредственным поводом для алармистского заявления сербского высокопоставленного чиновника стало обнародованное накануне решение косовских властей заменить автомобильные номера, выданные в Сербии для городов на севере Косово. Для разъяснения этого решения косовский премьер Альбин Курти даже обратился к косовским сербам на их родном языке. Он пояснил, что пройти перерегистрацию и заменить «нелегальные номерные знаки» можно будет в период с 1 августа по 30 сентября. При этом таможенный сбор, который составлял бы до €5 тыс., взиматься не будет, не нужно будет проходить и техосмотр. Ранее премьер предупреждал, что номера не прошедших перерегистрацию машин будут изыматься. По подсчетам косовских властей, сейчас на севере Косово используется около 10 тыс. автомобилей с номерами, выданными в Сербии.

В ЕС заявили, что были заранее проинформированы о решении Приштины по номерным знакам и считают его вполне легитимным. В Белграде же предупредили о «возможности серьезного кризиса с непредсказуемыми последствиями». Кроме того, появилась информация, что в учреждениях и организациях на севере Косово, функционирующих в системе здравоохранения и образования Сербии, «по указанию сверху» отменены летние отпуска, что было воспринято как сигнал к подготовке новых массовых протестов косовских сербов.

Таким образом, ситуация в отношениях Белграда и Приштины начинает все больше развиваться по сценарию сентября 2021 года. Тогда косовские власти перестали пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами: выданные в Сербии регистрационные знаки для городов на севере Косово изымались, а стандартные сербские номера заменялись временными косовскими. Косовские сербы в знак протеста заблокировали КПП на границе, возведя там баррикады. Власти Косово ввели на границу спецназ. Войска Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности, а сербская боевая авиация начала облеты приграничных районов. Спустя неделю вооруженного противостояния Белград и Приштина при посредничестве ЕС договорились об урегулировании кризиса: вместо снятия номерных знаков на границе на них стали делать соответствующую наклейку, косовский спецназ был отведен, а сербы демонтировали баррикады на КПП.

Прошлой осенью Белград и Приштина обязались найти долгосрочное решение проблемы автомобильных номеров. Однако и по истечении девяти месяцев этого не случилось, и Сербия и Косово снова оказались на грани вооруженного противостояния. Во всяком случае, представитель ЕС на сербско-косовских переговорах Мирослав Лайчак на днях объявил, что планировавшаяся в июле встреча президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти теперь под большим вопросом, поскольку между Белградом и Приштиной возникла «новая ситуация».