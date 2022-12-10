Косовским выборам пригрозили явкой полиции

Накануне назначенных на 18 декабря выборов мэров городов на севере Косово, населенных преимущественно сербами, обстановка там резко обострилась. Приштина направила туда усиленные наряды полиции, после чего Белград пригрозил ввести «до тысячи сотрудников силовых структур». США призвали косовское руководство отложить проведение выборов и направляют в регион своего эмиссара. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После того как на север Косово были введены усиленные наряды полиции, власти Сербии констатировали: стороны конфликта подошли «к самому краю войны»

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski, Ognen Teofilovski / Reuters После того как на север Косово были введены усиленные наряды полиции, власти Сербии констатировали: стороны конфликта подошли «к самому краю войны»

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski, Ognen Teofilovski / Reuters

Выборы глав четырех городов на севере Косово, населенных преимущественно сербами, назначила на 18 декабря косовский президент Вьоса Османи. Произошло это после того, как в начале ноября косовские сербы по согласованию с Белградом вышли из органов власти Косово. В частности, в отставку подали мэры. Это был протест против решения Приштины запретить использование на своей территории выданных в Сербии автомобильных номеров. И хотя впоследствии острота проблемы была снята при посредничестве ЕС, сербы отказываются возвращаться в косовскую власть, пока в Косово не будет сформировано Сообщество сербских муниципалитетов. И Белград, и лидеры косовских сербов выступили резко против проведения выборов 18 декабря.

Когда 6 декабря представители косовского ЦИКа попытались войти в помещения избиркомов на севере, там их встретили взрывами бомб и стрельбой, часть избирательных участков была разгромлена. Спустя два дня на север Косово прибыли усиленные наряды полиции, официально — для предотвращения межэтнических конфликтов между местными сербами и албанцами.

Белград же обвинил Приштину в «незаконном направлении на север Косово спецназа с целью изгнания сербов». Президент Сербии Александр Вучич провел в пятницу экстренную встречу с министром обороны и начальником Генштаба республики. А глава сербского правительства Ана Брнабич констатировала: «(Премьер-министр Косово.— “Ъ”) Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны».

Представитель правительства Сербии по Косово Петар Петкович пригрозил ввести в районы, где развивается конфликт, «до тысячи сотрудников сербских силовых структур». По его словам, это предусмотрено резолюцией Совбеза ООН 1244. Документ был принят в июне 1999 года по итогам двухлетнего вооруженного конфликта в этой бывшей сербской автономии и трехмесячных бомбардировок НАТО Союзной Югославии. Резолюция закрепила полный вывод из Косово сербских войск и сил безопасности, а также размещение там Сил по Косово — KFOR, состоящих из военных НАТО.

Положение документа, на которое ссылается представитель Белграда, действительно предусматривает возможность «возвращения сербского военного и полицейского персонала в Косово», но только при выполнении двух условий. Численность персонала должна быть предварительно согласована, и исполнять он должен строго определенные функции: поддержание связи с международным контингентом, разминирование, присутствие в местах сербского культурного наследия и на главных погранпунктах.

С учетом этого речь не может идти о чем-то вроде ввода в Косово «сербского ограниченного воинского контингента» — этого резолюция 1244 вообще не предусматривает. К тому же направление любой сербской миссии в Косово должно быть согласовано по крайней мере с KFOR.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в пятницу заявил о необходимости «стремиться к деэскалации и проявлять ответственный подход в интересах всех жителей края». Попытку предотвратить развитие конфликта предпринимают и США. Советник американского Госдепартамента Дерек Шолле призвал косовские власти отложить проведение выборов 18 декабря. А в начале будущей недели он посетит Приштину и Белград для встречи с тамошними лидерами. Главная цель переговоров — погасить нынешнюю напряженность между сторонами и вернуть их за стол переговоров о нормализации отношений.

Президент Косово Вьоса Османи дала понять, что вопрос о сроках предстоящих выборов на севере «будет прояснен в ближайшие два-три дня». При этом, по данным портала Kosovo Online, решение о переносе выборов на неопределенный срок уже принято.