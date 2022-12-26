Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями новых субъектов РФ. В документе также прописано положение о признании гражданином России ребенка в возрасте до 14 лет. Кроме того, указ президента утверждает порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заявление нужно подать в МВД России или его территориальный орган. При подаче нужно предоставить документ, удостоверяющий гражданство ДНР, ЛНР или Украины, и документ с регистрацией по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Заявление для ребенка, не достигшего 14 лет, подает его родитель или опекун. Срок оформления нового паспорта не должен превышать десять дней.

В октябре МВД опровергло информацию о том, что жители новых территорий России должны отказаться от украинского гражданства при получении российского. В декабре в Государственную думу был внесен законопроект об ускоренном выходе из гражданства Украины для граждан РФ. Закон, если его примут, позволит отказаться от гражданства со дня подачи заявления о выходе из него.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина