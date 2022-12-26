Что происходит после ввода войск России на Украину. День 306-й

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в отсутствии усилий в разрешении российско-украинского конфликта. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжает рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта газа. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проверке «сведений о происшествии» на военном объекте в Энгельсе. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:05. Ветрогенерация в Европе резко выросла, закачка газа в ПХГ впервые за сезон превысила отбор, свидетельствуют данные ассоциации Wind Europe и Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

8:47. Россия не отвергает переговоры с Украиной, но не будет вести их на условиях Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

8:47. Трое российских военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса украинского беспилотника.

8:44. Вице-премьер Новак: дисконт на российскую нефть снизится через 4 месяца после стабилизации логистики.