Радиатор «Союза МС-22» мог повредить микрометеорит или мусор

По предварительному заключению комиссии, радиатор корабля «Союз МС-22» мог быть поврежден из-за удара микрометеорита или космического мусора, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. ЧП привело к утечке охлаждающей жидкости.

«Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости — либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии»,— рассказал он в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что температура на корабле «стабилизировалась» и не превышает 30°С. «У нас сегодня нет опасений за, в первую очередь, жизнь экипажа, они находятся на МКС. Стабилизация температуры сделана за счет того, что мы из российского сегмента протянули туда воздуховоды и вентиляторами поддерживаем температуру»,— уточнил господин Борисов.

15 декабря на «Союзе МС-22», состыкованном с Международной космической станцией (МКС), произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Экипаж МКС не пострадал. «Роскосмос» направил МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для этого. Окончательное решение должны принять ориентировочно 27 декабря.

Лаура Кеффер