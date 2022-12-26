Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк закроет офис в ОАЭ в первом квартале 2023 года

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил информацию о закрытии офиса Sberinvest Middle East Limited в Абу-Даби. Он сообщил, что это случится в первом квартале 2023 года. При этом банк продолжит обслуживать клиентов на рынке ОАЭ.

«В условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби, мы с сожалением вынуждены закрывать его в первом квартале 2023 года. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке Арабских Эмиратов мы помогаем и дальше будем помогать работать»,— сказал господин Ведяхин (цитата по «Интерфаксу»).

В середине декабря о закрытии представительства в Абу-Даби со ссылкой на двух контрагентов банка писало Frank Media. По словам источника издания, работа в ОАЭ для подсанкционного банка без доступа к SWIFT сейчас почти невозможна.

Разрешения для открытия подразделения в Абу-Даби регуляторы РФ и ОАЭ дали осенью 2020 года. Представительство должно было участвовать в инвестиционных сделках между инвесторами из России и с Ближнего Востока, а также заниматься торговым финансированием российского экспорта в эти страны. В Сбербанке говорили, что подразделение станет лицензированным «исламским окном», которое даст возможность структурировать инвестиции в соответствии с принципами шариата.

В октябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным его коллега из ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян сообщал, что за 2022 год в стране число российских компаний увеличилось в семь раз — 700 организаций. Всего в ОАЭ работает 400 компаний из РФ.

О намерениях МТС-банка открыть офис в Дубае читайте в материале «Ъ» «Банки потянулись на Ближний Восток».

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...