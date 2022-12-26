Сбербанк закроет офис в ОАЭ в первом квартале 2023 года

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил информацию о закрытии офиса Sberinvest Middle East Limited в Абу-Даби. Он сообщил, что это случится в первом квартале 2023 года. При этом банк продолжит обслуживать клиентов на рынке ОАЭ.

«В условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби, мы с сожалением вынуждены закрывать его в первом квартале 2023 года. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке Арабских Эмиратов мы помогаем и дальше будем помогать работать»,— сказал господин Ведяхин (цитата по «Интерфаксу»).

В середине декабря о закрытии представительства в Абу-Даби со ссылкой на двух контрагентов банка писало Frank Media. По словам источника издания, работа в ОАЭ для подсанкционного банка без доступа к SWIFT сейчас почти невозможна.

Разрешения для открытия подразделения в Абу-Даби регуляторы РФ и ОАЭ дали осенью 2020 года. Представительство должно было участвовать в инвестиционных сделках между инвесторами из России и с Ближнего Востока, а также заниматься торговым финансированием российского экспорта в эти страны. В Сбербанке говорили, что подразделение станет лицензированным «исламским окном», которое даст возможность структурировать инвестиции в соответствии с принципами шариата.

В октябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным его коллега из ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян сообщал, что за 2022 год в стране число российских компаний увеличилось в семь раз — 700 организаций. Всего в ОАЭ работает 400 компаний из РФ.

О намерениях МТС-банка открыть офис в Дубае читайте в материале «Ъ» «Банки потянулись на Ближний Восток».

Полина Собакина