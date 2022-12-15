Frank Media: Сбер закрывает подразделение в ОАЭ

Сбербанк закрывает свое представительство в Абу-Даби — Sberinvest Middle East Limited. Об этом сообщило издание Frank Media со ссылкой на двух контрагентов банка.

Представительство Сбербанка в ОАЭ могло оказывать консультационные услуги, организовывать сделки и выдавать кредиты, но у него не было разрешения на работу с розничными клиентами. Банк также был ограничен в праве контролировать активы клиентов, сообщает издание. О причине закрытия представительства источники не сообщили.

Sberinvest Middle East Limited получил лицензию в ОАЭ в 2020 году. С помощью представительства банк, в частности, планировал заниматься торговым финасированием экспорта из России в страны Ближнего Востока.

В декабре стало известно, что в ОАЭ откроет филиал МТС-банк. По мнению экспертов, МТС-банк будет развивать в Дубае не только расчетные операции, но и другие направления. В отличие от представительства, филиал имеет право на банковские операции (выдачу кредитов, прием депозитов, ведение счетов, управление активами и т. д.).

Подробнее о перспективах МТС-банка в ОАЭ — в материале «Ъ» «Банки потянулись на Ближний Восток».

Эрдни Кагалтынов