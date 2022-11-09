Металлу отливается крепкий рубль

Экспорт стали и железной руды является убыточным почти у всех российских металлургических компаний, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM), и сектор выживает за счет внутреннего рынка. К такой ситуации приводит дорогая логистика и крепкий рубль. По оценкам BCS GM, для безубыточности экспорта российской стали в Китай рубль должен ослабеть на 37%. По мнению аналитиков, инвесторам следует обратить внимание на акции угольных компаний, поскольку цены на уголь остаются высокими, а экспорт еще до санкций был во многом ориентирован на Азию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспорт российской стали и железной руды на данный момент в среднем является убыточным, в то время как рентабельность на внутреннем рынке находится в плюсе и превышает 30%, говорится в обзоре инвестиционного банка BCS Global Markets. По оценкам аналитиков, только НЛМК Владимира Лисина показывает положительную интегрированную рентабельность по экспорту за счет продолжающихся поставок стальных полуфабрикатов на европейский рынок. Санкции ЕС полностью запрещают импорт российского стального проката, однако слябы, хотя и были включены в восьмой пакет санкций ЕС, разрешены к ввозу в период до 2024 года в объеме 3,7 млн тонн ежегодно.

Помимо санкций, на рентабельности экспорта стали и сырья негативно сказывается укрепление рубля и рост транспортных издержек. Так, по оценкам BCS GM, для безубыточности в сегменте экспорта стали в Китай курс рубля должен быть на 37% слабее, чем сейчас (85 руб. за доллар), а в сегменте железной руды — на 16% (72 руб. за доллар).

Крупнейшие российские металлургические компании прекратили публикацию промежуточных финансовых результатов, что затрудняет оценку состояния их бизнеса. На данный момент неясно, будет ли раскрываться итоговая финансовая отчетность за 2022 год.

В 2021 году российская металлургия произвела 65,9 млн тонн стальной продукции, из которых экспорт составил 28,3 млн тонн. В проекте стратегии развития металлургической промышленности говорится, что в 2022 году экспорт упадет на 8% в базовом сценарии, на 13% — в консервативном. Санкционные меры ЕС затронули экспорт 3,9 млн тонн готового металлопроката, 0,2 млн тонн трубной продукции и 0,7 млн тонн стальной заготовки, что в стоимостном выражении, с учетом средних экспортных цен на указанную продукцию в 2021 году, составило $3,7 млрд, говорится в документе.

Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка ожидает, что черная металлургия во всем мире будет работать со сниженной рентабельностью не только в 2022 году, но и в первой половине 2023 года. На состоянии отрасли негативно сказываются высокие цены на коксующийся уголь, который сейчас активно поставляется на электростанции из-за повышенного спроса на угольную генерацию на фоне подорожания газа. По оценкам ЦЭП, мировой спрос на сталь по итогам 2022 года будет на минимальном уровне за четыре года.

Проблемы металлургов заставляют аналитиков смотреть на сектор с осторожностью, отдавая предпочтение угольщикам. Этот сегмент является относительно устойчивым из-за стабильных цен и изначальной ориентации на Азию. Тем не менее дорогая логистика, потеря рынков из-за санкций и укрепление рубля тоже негативно сказываются на рентабельности угольных компаний. Аналитический центр РЭА Минэнерго в октябре оценивал объем потерянных рынков Украины и Европы в 64 млн тонн в год, что составляет 30% от всего российского экспорта в 2021 году. По оценкам РЭА Минэнерго, добыча угля в 2022 году сократится на 9,5%, до 397 млн тонн в рамках инерционного сценария, а при оптимистичном — на 4,1%, до 421 млн тонн. Экспорт угля снизится на 12,5%, до 195 млн тонн в инерционном сценарии и на 8,9%, до 203 млн тонн при оптимистичном сценарии. Оба сценария предполагают рост экспорта в АТР.

Евгений Зайнуллин