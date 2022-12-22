Сталь закрепляется в Индии

Россия продолжает осваивать индийский рынок стали. В ноябре российские компании обеспечили более 10% индийского импорта, став одним из крупнейших поставщиков на рынок, где почти не присутствовали до санкций и европейского эмбарго. В целом увеличению экспорта стали способствуют ослабление рубля и рост мировых цен, и, по оценке аналитиков, российские металлургические компании уже полностью законтрактовали отгрузки января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Россия увеличивает поставки готовой стали в Индию. В ноябре российские металлургические компании отгрузили в эту страну 62,7 тыс. тонн горячекатаного рулона в условиях, когда общий импорт стали Индией в прошлом месяце достиг максимума с октября 2019 года в 600,3 тыс. тонн, сообщает Argus со ссылкой на данные Министерства стали Индии. Всего за апрель—ноябрь российские компании отгрузили в Индию 158 тыс. тонн горячекатаной стали, тогда как до начала конфликта на Украине такие поставки практически не осуществлялись.

Индия в ноябре на фоне нехватки угля и высоких цен на коксующиеся сорта второй месяц подряд сохраняет статус нетто-импортера стали. Импорт готовой стали с апреля по ноябрь вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,75 млн тонн.

Российские компании вынуждены искать новые рынки после закрытия европейского рынка для основных видов сталелитейной продукции из РФ. До санкций более 40% производства стали в РФ шло на экспорт. Наиболее активно на индийском направлении действует «Северсталь», которая включена в SDN-лист США и находится под европейскими санкциями. Первая партия в 24 тыс. тонн российской стали прибыла в порт Мумбая еще в конце июля, отмечал Kallanish commodities. По данным источников издания, контракт был заключен либо в эмиратских дирхамах, либо в юанях. «Я думаю, компании сейчас ищут все способы наращивать такие объемы и, уверен, там потенциал дополнительный есть. Особенно с учетом роста цен на сталь и девальвации рубля»,— считает Кирилл Чуйко из БКС.

Рейтинговое агентство ICRA, в свою очередь, отмечает, что экспорт стали в Индию будет неуклонно расти на фоне ограниченных возможностей роста в ключевых мировых центрах производства стали: Япония, Южная Корея, Россия и Китай могут сохранить крупные объемы поставок в Индию в 2023–2024 финансовых годах.

Последние два месяца экспорт стали из РФ поддерживается ускорившимся ослаблением рубля. Рост спроса на российский плоский прокат отмечало консалтинговое агентство MMI в своем декабрьском обзоре. Производители практически полностью законтрактовали производство января, потребители стали активнее заключать контракты на поставку в феврале. Несмотря на негативные настроения на стальном рынке в целом, появилась тенденция на увеличение объемов поставок рулонов на экспорт, говорится в обзоре.

Индия стала крупнейшим новым рынком для традиционных товаров российского экспорта после введения санкций. Это объясняется тем, что транспортное плечо для поставок в Индию из портов Северо-Запада и Юга РФ значительно меньше, чем в Китай. Кроме того, источники “Ъ” говорят о том, что найти новых партнеров в Индии получается быстрее и проще, чем в Китае. Так, в ноябре и декабре Индия стала основным импортером морских партий российской нефти, обойдя Китай. Рост дисконта Urals по отношению к Brent значительно увеличивает маржинальность индийских НПЗ, которые все более активно экспортируют нефтепродукты, в том числе и в Европу, которая готовится отказаться от поставок нефтепродуктов из России с 5 февраля 2023 года.

Евгений Зайнуллин