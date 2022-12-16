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Коммерсантъ FM
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Зеленский назвал условием завершения конфликта на Украине возвращение к границам 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к дипломатическому урегулированию военного конфликта можно вернуться в случае отвода российских войск к границам 1991 года. В интервью журналу Economist он пояснил, что украинцы «не хотят идти на территориальные компромиссы».

По словам господина Зеленского, Украине важно вернуть «не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым», а также части Донбасса. Он отметил, что принять решение об отводе российских войск может только Владимир Путин. «Если он (президент РФ.— "Ъ") сейчас отойдет к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто действительно может повернуть войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать»,— подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится с автономией Донецкой и Луганской народных республик, которые с 30 сентября включили в состав России. В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к обсуждению с Москвой возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля».

О ходе военной операции РФ на Украине и реакции на нее читайте в материале «Ъ».

Военная операция на Украине

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