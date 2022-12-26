Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор сообщил о проверке «сведений о происшествии» на военном объекте в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о взрывах в Энгельсе в ночь на 26 декабря. По его словам, угроз для жителей нет, проверяется информация о происшествии на военном объекте. Глава региона также назвал «наглой ложью» сообщения об эвакуации из города.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. <...> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры»,— написал господин Бусаргин в Telegram.

Глава региона напомнил, что в России предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации, и заявил, что «все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы».

Господин Бусаргин публиковал почти такое же сообщение о проверке происшествия на военном объекте в Энгельсе 5 декабря. Тогда, как позже сообщало Минобороны, беспилотниками советского производства Ту-141 «Стриж» были атакованы аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, на которых базируются подразделения дальней авиации. Беспилотники были сбиты, погибли трое военнослужащих, были повреждены два самолета.

Подробнее об атаке 5 декабря — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...