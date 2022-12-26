Губернатор сообщил о проверке «сведений о происшествии» на военном объекте в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о взрывах в Энгельсе в ночь на 26 декабря. По его словам, угроз для жителей нет, проверяется информация о происшествии на военном объекте. Глава региона также назвал «наглой ложью» сообщения об эвакуации из города.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. <...> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры»,— написал господин Бусаргин в Telegram.

Глава региона напомнил, что в России предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации, и заявил, что «все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы».

Господин Бусаргин публиковал почти такое же сообщение о проверке происшествия на военном объекте в Энгельсе 5 декабря. Тогда, как позже сообщало Минобороны, беспилотниками советского производства Ту-141 «Стриж» были атакованы аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, на которых базируются подразделения дальней авиации. Беспилотники были сбиты, погибли трое военнослужащих, были повреждены два самолета.

Подробнее об атаке 5 декабря — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Леонид Уварчев