Налог на отъезд

В Госдуме предложили повысить налоги для уехавших из России, также обсуждается возможность отменить для них налоговые льготы, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Внесение таких изменений в закон он назвал справедливым. По его словам, сейчас уехавшие из страны «не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сейчас люди, которые провели за границей больше 183 дней за год, теряют налоговое резиденство России и в этом случае платят подоходный налог в размере 30%, а не 13%. Не исключено, что законодатели попробуют пересмотреть этот срок, отметил адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:

«В Трудовом кодексе есть понятие дистанционной работы, при этом Налоговый кодекс все-таки четко разделяет понятия резидентов и нерезидентов. И если работник является нерезидентом, то налоги он и так платит повышенные, так как у него нет соответствующих вычетов. Ужесточение этих ограничений коснется слишком широких категорий, и не факт, что не пострадают те, кто не имеет к этому отношения, например, лица, которые вообще не являются военнообязанными.

Конечно, законодатель может многое: и поменять ставку, и поменять срок, в течение которого гражданин признается резидентом и нерезидентом. Но нужно понимать, что эти цифры берутся не с потолка, это все взвешенно и выверенно. Что касается полугодового срока на признание резидентом, то это международная практика, во многих странах она прописана аналогично. Не очень понятно, почему если человек выехал на пару месяцев из страны, то он сразу становится чужим».

Ранее в Госдуме также допустили, что в России могут запретить удаленную работу для отдельных специальностей, в частности, госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. Не исключено, что подобными ограничениями власти пытаются сделать менее привлекательным и наем уехавших специалистов, пояснил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин:

«Работодателям необходимо будет более внимательно отслеживать статус сотрудника. Какие-то для них сложности, безусловно, возникнут. При прочих равных предпочтение будут отдавать тем, кто находится на территории России. Сейчас, может быть, возникнет отдельная оговорка, что некий статус данным гражданам будет придан, и единые ограничения на них распространятся. Но не думаю, что эта инициатива будет градироваться в зависимости от профессии.

Пока же режим труда и получение дохода регулируется договором с работодателем. И если в нем указано, что местом работы является та страна, где человек находится, то, возможно, к нему наше правило не будет применяться, так как человек должен платить налоги там. Однако данное ограничение исключается до 2023 года. В любом случае пока все эти люди будут считаться получающими доход на территории РФ, он будет облагаться российскими налогами».

При этом ранее звучали и предложения смягчить налоговый режим для уехавших россиян. В Минфине, в частности, заявляли, что могут сохранить для работающих из-за границы НДФЛ в размере 13%, что аналогично ставке для резидентов. Предложение отрабатывают с парламентом. В свою очередь, глава Минцифры Максум Шадаев высказался против «драконовских» мер в отношении уехавших IT-специалистов и заявил, что нужно «создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России».

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Елизавета Скобцова