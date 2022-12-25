Министр обороны Турции про беспорядки в Париже: змея, вскормленная французами, начала жалить себя

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар прокомментировал беспорядки в Париже, в которых участвовали сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК; признана террористической в Турции и ряде других стран. В столкновениях с полицией отличились в основном радикалы из РПК.

«Змея, вскормленная французами, начала жалить себя. Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации»,— заявил Хулуси Акар (цитата по TRT Haber и T24). Турецкое агентство Anadolu на русском дает несколько другой перевод этой фразы. Согласно этому варианту, министр заявил, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих.

24 декабря в Париже митинг курдской общины вылился в беспорядки. Он был организован в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра.

За причинение ущерба во время беспорядков были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант.

Подробнее об убийстве читайте в публикации «Ъ» «Пенсионер сошел с рельсов».

Мария Федотова