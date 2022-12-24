Пенсионер сошел с рельсов

Три человека были застрелены вчера в Париже. Они принадлежали к курдской диаспоре. Убийца, 69-летний француз, заявил при задержании, что он — расист. Пенсионер, в прошлом — железнодорожник, был трижды судим. Менее двух недель назад он вышел из тюрьмы и должен был находиться под полицейским присмотром. Демократический совет курдов во Франции сегодня проведет митинг протеста на площади Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полиция оцепила место происшествия Фото: Clement Lanot / Reuters Полиция оцепила место происшествия Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Полиция оцепила место происшествия Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Полиция оцепила место происшествия Фото: Clement Lanot / Reuters Полиция оцепила место происшествия Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Полиция оцепила место происшествия Фото: Reuters

Вчера около полудня высокий седой человек с пистолетом в руках вошел в курдский культурный центр имени Ахмета Кая, находящийся в 10-м округе Парижа на улице д’Энгьен, и открыл стрельбу. Потом он неторопливо направился к курдскому ресторану напротив, затем вошел в парикмахерскую, где продолжал стрелять. В парикмахерской его повалили и обезоружили, он был ранен в лицо. Появившиеся через 15 минут на месте стрельбы полицейские формально завершили арест.

Обычно проходит некоторое время до того, как имя подозреваемого становится известно. На сей раз его личность была установлена немедленно. Вильям М., 69-летний пенсионер, бывший машинист поезда, был давно известен полиции. В его биографии — покушение на убийство, за которое в 2016 году он был приговорен судом к тюремному заключению. Однако тогда адвокаты подали апелляцию, и Вильям М., вместо того чтобы сесть, стал ждать нового процесса. Обвиняемый объяснял, что защищал себя и свой дом от двух грабителей-иммигрантов. Вынесенный приговор он воспринял как глубокую несправедливость. Его ненависть к иммигрантам отчасти связана с этим событием, изменившим его жизнь. Его родители живы. 90-летний отец Вильяма М. сейчас рассказывает, что его сын «замкнулся» и что они напрасно с женой надеялись, что его жизнь «снова встанет на рельсы».

В 2021-м он напал с саблей в руках на обитателей палаточного лагеря иммигрантов в парижском парке Берси, ранил двоих и сам был побит. Последний год он провел в предварительном заключении. Для суда нужно было найти жертв нападения, которые отнюдь не стремились иметь дело с полицией, также требовались многочисленные психологические экспертизы. Сроки содержания под стражей истекли, поэтому 12 декабря он вышел на свободу под полицейский надзор. Однако он не значился в списках подозрительных экстремистов и не входил в известные властям группы крайне правых.

«Курды во Франции стали целью гнусного нападения»,— немедленно отреагировал президент Эмманюэль Макрон.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, со свитой официальных лиц явившийся на место происшествия, заявил, что мотив преступления — ненависть к иммигрантам. Сам нападавший сказал полицейским, что он «расист».

Власти предпочли не называть происшедшее террористическим актом, что вызвало возмущение курдской общины. Ее не успокоили обещания прокурора Парижа Лоры Бекьо проверить, «были ли целью именно курды». Активисты курдских организаций напомнили, что почти десять лет назад, 10 января 2013 года, в Париже было совершено похожее преступление: были застрелены три женщины, принадлежавшие к Рабочей партии Курдистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жеральд Дарманен (в центре) связал преступление с ненавистью к иммигрантам, от чего Вильям М. не стал открещиваться

Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters Жеральд Дарманен (в центре) связал преступление с ненавистью к иммигрантам, от чего Вильям М. не стал открещиваться

Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

Собравшиеся вчера близ улицы д’Энгьен курды требовали пропустить их к оцепленному месту преступления и вступили в драку с полицейским кордоном. Вплоть до прибытия подкреплений полиции пришлось иметь дело с разъяренной толпой, строившей баррикады и забрасывающей полицейских камнями. Столкновения продолжались несколько часов, пока курдские вожаки не догадались увести своих сторонников с улиц, пообещав им сегодняшнюю демонстрацию протеста на площади Республики, разрешенную властями. В ее ожидании префект Парижа принял сегодня представителей курдской общины, чтобы выразить им соболезнования и лишний раз заверить в защите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды на митинге на площади Республики Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Следующая фотография 1 / 7 Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды устроили протест у места происшествия Фото: Lewis Joly / AP Курды на митинге на площади Республики Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Среди жертв вчерашнего стрелка — шесть человек. Женщина и двое мужчин, все трое курды, были убиты. Еще трое, один француз и два турка, тяжело ранены, но сегодня врачи сообщили, что они уже вне опасности. Убийство на улице д’Энгьен добавляет сложностей полиции, поставленной под ружье в период продолжающейся еврейской Хануки и приближающегося католического Рождества. Под охрану взяты не только партийные и культурные центры курдов, но и турецкие организации, которых курды сейчас готовы обвинить в «поддержке терроризма Эрдогана».

Действия Вильяма М. пока укладываются в логику одиночки, но это лишний раз напоминает об усилении ультраправых настроений во Франции. Выступая вчера перед журналистами, Жеральд Дарманен сказал, что за последние два года в стране уже было предупреждено девять попыток террористических акций со стороны правых радикалов.

Алексей Тарханов, Париж