В Париже митинг курдской общины вылился в беспорядки

Митинг курдской общины на площади Республики в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра, начавшийся в полдень, вскоре разделился на две части.

В то время как митинг на площади проходил совершенно спокойно, на соседних улицах начались ожесточенные столкновения с полицией, в которых отличились в основном радикалы Рабочей партии Курдистана и пришедшие воспользоваться ситуацией погромщики.

Столкновения вокруг площади продолжались до 15 часов, когда представители курдской общины призвали к прекращению митинга, поскольку были не в состоянии успокоить своих сторонников.

Алексей Тарханов, Париж