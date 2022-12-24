В Париже во время беспорядков задержаны 11 человек, был ранен 31 полицейский

Префект парижской полиции Лоран Нуньес подвел итоги сегодняшних протестов, которые вылились в столкновения с полицией. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант.
Также, по заявлению господина Нуньеса BFMTV, были перевернуты по меньшей мере четыре автомобиля, один из них был подожжен. Префект парижской полиции отметил, что насильственные действия совершили несколько десятков человек.
Митинг курдской общины в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра начался на площади Республики, затем он разделился на две части. На соседних улицах начались ожесточенные столкновения с полицией. Столкновения вокруг площади продолжались до 15 часов.
Об убийстве читайте в публикации «Ъ» «Пенсионер сошел с рельсов».