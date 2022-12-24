В Париже во время беспорядков задержаны 11 человек, был ранен 31 полицейский

Префект парижской полиции Лоран Нуньес подвел итоги сегодняшних протестов, которые вылились в столкновения с полицией. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант.

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Также, по заявлению господина Нуньеса BFMTV, были перевернуты по меньшей мере четыре автомобиля, один из них был подожжен. Префект парижской полиции отметил, что насильственные действия совершили несколько десятков человек.

Митинг курдской общины в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра начался на площади Республики, затем он разделился на две части. На соседних улицах начались ожесточенные столкновения с полицией. Столкновения вокруг площади продолжались до 15 часов.

Об убийстве читайте в публикации «Ъ» «Пенсионер сошел с рельсов».

Мария Федотова