Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря

Руководитель группы военных советников в зоне спецоперации, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что операцию по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке, проведут в понедельник, 26 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра (она должна пройти.— “Ъ”)... Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема»,— сказал господин Рогозин ТАСС.

Политик получил ранение ночью 22 декабря — под обстрел попал ресторан «Шеш-Беш» в Донецке, где господин Рогозин в это время праздновал день рождения. В результате обстрела погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник господина Рогозина. Пострадал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, но он уже вышел на работу.

Раненого экс-главу «Роскосмоса» сначала переместили в больницу в Ростове-на-Дону, а потом перевезли в госпиталь в московском регионе. По словам врачей, у господина Рогозина проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника и чудом не задел легкое.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Эрдни Кагалтынов