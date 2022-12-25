Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря

Руководитель группы военных советников в зоне спецоперации, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что операцию по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке, проведут в понедельник, 26 декабря.

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра (она должна пройти.— “Ъ”)... Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема»,— сказал господин Рогозин ТАСС.

Политик получил ранение ночью 22 декабря — под обстрел попал ресторан «Шеш-Беш» в Донецке, где господин Рогозин в это время праздновал день рождения. В результате обстрела погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник господина Рогозина. Пострадал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, но он уже вышел на работу.

Раненого экс-главу «Роскосмоса» сначала переместили в больницу в Ростове-на-Дону, а потом перевезли в госпиталь в московском регионе. По словам врачей, у господина Рогозина проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника и чудом не задел легкое.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...