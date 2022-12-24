Рогозина с контузией доставили в госпиталь в московском регионе

Руководитель группы военных советников в зоне спецоперации, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставлен в госпиталь московском регионе. Врачи диагностировали у него контузию и проникающее ранение выше правой лопатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое»,— заявил помощник Дмитрия Рогозина (цитата по ТАСС). По его словам, врачи проведут операцию по извлечению осколка через несколько дней.

О ранении господина Рогозина стало известно ночью 22 декабря. Тогда политик пояснил, что под обстрел попала гостиница, где проживала группа военных советников, которую он возглавляет. При обстреле погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник господина Рогозина. Также пострадал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, но он уже вышел на работу.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Мария Федотова