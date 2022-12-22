Дмитрий Рогозин попал под Caesar

При артобстреле Донецка получили ранения отмечавший свой день рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и его гость, председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. По неподтвержденным данным, от взрывов трех кассетных снарядов погибли охранники, а пострадали в общей сложности не менее семи человек. Причиной боевого поражения, по мнению участников празднования, могла быть «наводка» на них, выполненная неизвестными пока корректировщиками огня украинской артиллерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основная сила артиллерийского удара пришлась на пристройку к ресторану, где Дмитрий Рогозин проводил рабочую встречу и отмечал день рождения

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, Alexander Ermochenko / Reuters Основная сила артиллерийского удара пришлась на пристройку к ресторану, где Дмитрий Рогозин проводил рабочую встречу и отмечал день рождения

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, Alexander Ermochenko / Reuters

Вечер минувшей среды господин Рогозин, возглавляющий в последнее время откомандированную в ДНР группу военно-технических советников «Царские волки» (так они сами себя называют.— “Ъ”), проводил в зале-пристройке для банкетов местного ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-беш». Господин Рогозин, по его словам, уже несколько месяцев жил в этой гостинице, расположенной на берегу Донецкого водохранилища, а в банкетном зале «проводил рабочую встречу после возвращения одного из добровольческих подразделений».

Как пояснили другие участники мероприятия, в этот день лидеру «Царских волков» исполнилось 59 лет, поэтому производственное совещание 21 декабря пришлось совмещать с небольшим торжеством.

«Мы вообще никого не приглашали и не устраивали никаких застолий,— рассказывал позже ближайший соратник господина Рогозина, депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.— Но люди все-равно приезжали, чтобы поздравить Дмитрия Олеговича».

Одним из гостей рабочей встречи стал 36-летний выпускник проекта «Школа губернаторов» российской Высшей школы госуправления Виталий Хоценко, недавно назначенный на должность председателя правительства ДНР. Чиновник прибыл около 19:30, а через 15 минут после его приезда возле здания комплекса взорвались три артиллерийских снаряда, оснащеннных кассетными бомбами. Мелкие поражающие элементы так называемых суббоеприпасов не причинили серьезного вреда основному, капитальному зданию комплекса, но изрядно посекли защищенную лишь пластиковыми окнами ресторанную пристройку и людей внутри.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция» — так прокомментировал итоги обстрела в своем Telegram-канале сам господин Рогозин, добавив, что поражающий элемент ударил буквально «в сантиметре от позвоночника».

Еще через некоторое время неназванный помощник господина Рогозина сообщил журналистам, что в результате проведенной операции донецким врачам удалось извлечь шрапнель только из «ягодиц и левого бедра» пострадавшего Рогозина, а тот осколок, о котором говорил сам пострадавший, на самом деле застрял в его позвоночнике и был признан консилиумом хирургов «неизвлекаемым». Позже господина Рогозина, по словам его помощника, вместе с еще двумя ранеными доставили в госпиталь Ростова-на-Дону.

Информация о других пострадавших официально не распространялась. По данным Telegram-каналов, в результате артудара были контужены премьер ДНР Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько, а осколочные ранения получили бывший сотрудник «Роскосмоса» Артем Мельников и три сотрудника «Шеш-беша»: официант, мангальщик и певица.

Позже в соцсетях Дмитрий Рогозин сообщил, что погиб его боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов, отставной офицер спецназа.

По мнению самих раненых, украинские военные обстреляли их из самоходной артиллерийской установки Caesar калибра 155 мм, поставленной вооруженным силам Украины (ВСУ) из Франции. При этом сама атака, по их мнению, была тщательно спланирована под определенную задачу. Ее целью, как полагают участники совещания, могли быть как приехавший на место происшествия перед самым артобстрелом премьер ДНР Хоценко, так и Дмитрий Рогозин, живущий в «Шеш-беше» постоянно.

Как пояснил Алексей Журавлев, в этой гостинице «Царские волки» проводили свои деловые встречи, а это «постоянство», по мнению политика, едва не стало роковой ошибкой.

«Бандеровцы, видимо, засекли место, получили информацию от корректировщиков на земле и начали бить по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли,— отметил господин Журавлев.— Три прилета четко, ровно в гостиницу». По словам депутата, он не знает, кто навел ВСУ на «Шеш-беш», однако хорошо понимает, кого хотели убить.

Политик сообщил также, что «Царские волки» продолжат работу в прежнем режиме. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что регионы «в переходный период их интеграции и адаптации в пространство жизни нашей большой страны» требуют особого внимания со стороны чиновников и они «обязаны туда ездить в большом количестве». «Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения»,— отметил господин Песков.

Сергей Машкин