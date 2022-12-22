Рогозин сообщил о гибели своего помощника во время обстрела в Донецке

Руководитель группы военных советников, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что при обстреле гостиницы в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов. Господин Рогозин, раненный в результате обстрела в шейный позвонок, пообещал после выздоровления вернуться на фронт и отомстить за пострадавших участников группы.

«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа»,— написал экс-глава «Роскосмоса» на своей странице ВКонтакте. «Остальные ребята из нашей группы также получили ранения различной тяжести. Трое из них в тяжелом состоянии. Молюсь за их выздоровление»,— добавил господин Рогозин.

Он сообщил, что при обстреле осколок пробил ему правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Он заявил, что врачи думают, «стоит ли и как оперировать». «Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят»,— заключил господин Рогозин.

Обстрел ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш» произошел в 19:00 по местному времени (20:00 мск) вчера, 21 декабря. В это время Дмитрий Рогозин отмечал там свой день рождения. «Мужики хотели меня поздравить с днем рождения. Естественно, никаких банкетов запланировано не было, поскольку это всегда повышенный риск»,— подчеркнул господин Рогозин в своем посте.

Сегодня, 22 декабря, экс-глава «Роскосмоса» и двое других пострадавших при обстреле были доставлены в госпиталь Ростова-на-Дону. Помимо них ранения получили премьер-министр ДНР Виталий Хоценко (он уже вышел на работу) и несколько сопровождавших их лиц, двое из которых погибли (один из них — Михаил Бридасов).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов