Официантам счет потерян

На ресторанном рынке после ухода ряда западных компаний возник профицит сотрудников. За десять месяцев 2022 года число соискателей работы в этом сегменте выросло на 47% год к году, достигнув рекордных 269 тыс. человек. Но на такое количество персонала у ресторанного бизнеса спроса нет. Участники рынка не ждут изменения ситуации в ближайшей перспективе: многим операторам самим приходится снижать темпы развития бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из имеющегося у “Ъ” исследования HeadHunter и сети кофеен Coffee Like, в январе—октябре этого года по всей России число соискателей на позиции официантов, поваров, барменов и бариста выросло на 47% год к году, до 269 тыс. человек. Это рекордный объем для отрасли, отмечают аналитики. В то же время спроса на такое количество специалистов нет. Число размещенных компаниями общепита вакансий выросло всего на 4% год к году, до 166,6 тыс. Из-за снижения в кризис трафика посетителей сейчас нет смысла набирать дополнительный персонал, говорит источник “Ъ” в одной из сети фастфуда. Тенденцию заметила и гендиректор кадрового агентства ProPersonal Татьяна Долякова. По ее данным, к концу осени число вакансий в сегменте сократилось на 30% по сравнению с летом этого года, до 27 тыс., а количество резюме выросло до 127 тыс.

Президент Федерации отельеров и рестораторов Игорь Бухаров, бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова и руководитель отдела подбора персонала ГК «Шоколадница» Милена Акопян подтверждают, что в этом году наблюдается серьезный приток соискателей. Гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин отмечает, что по сравнению с прошлым годом искать сотрудников стало проще. В то же время, по его словам, несмотря на увеличение конкуренции на рынке труда, затратные ожидания соискателей выше, чем были прежде, из-за роста цен на товары и услуги.

На увеличение числа соискателей работы в HoReCa напрямую сказалась приостановка деятельности международных компани, отмечает HR-директор Coffee Like Анастасия Альтергот. Так, около 70 заведений KFC, закрывшихся в марте и ранее принадлежащих американской Yum! Brands, пока не возобновили работу. Во многих таких компаниях сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск, но сразу же начали искать новые места работы.

Наплыв ищущих работу на рынке общепита начался летом, когда ряд зарубежных сетей решили окончательно уйти с российского рынка, добавляет госпожа Альтергот. По данным HeadHunter и Coffee Like, самым пиковым периодом оказался июнь, когда на рынок вышли 39 тыс. новых соискателей. Хотя в этом месяце стали открываться первые заведения сети «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald`s. А сеть Starbucks, приостановившая работу в марте, летом продала российский бизнес ресторатору Антону Пинскому и его партнерам. Но компании, приходящие на смену ушедшим западным брендам, зачастую не предоставляют тех же условий для работы, как их предшественники, добавляет Милена Акопян.

Участники рынка общепита считают, что переток соискателей на работу мог произойти и из других отраслей. Они не исключают, что часть из 10 тыс. уволенных сотрудников закрывшихся магазинов IKEA начали искать работу в ресторанном бизнесе.

Однако не все рестораторы наблюдают профицит кадров. Основатель сети «Андерсон» Анастасия Татулова говорит, что сегмент потерял потенциальных работников из-за отъезда заметной части трудоспособных граждан в страны СНГ и Европы. С 24 февраля активность соискателей сильно снизилась, соглашается операционный директор Tigrus (сети Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Елена Юрийчук. По ее словам, первая волна дефицита сотрудников была вызвана оттоком трудовых мигрантов, а вторая — после объявления частичной мобилизации. Трудовые мигранты уже стали возвращаться в Россию и ищут работу на рынке общепита, возражает Игорь Бухаров.

В обозримой перспективе у ресторанного рынка вряд ли возрастет потребность в новом персонале, так как многие операторы сейчас заметно снизили свое развитие, считает Ленар Кутлин. По мнению Татьяны Доляковой, спрос на сотрудников может сохраниться только в стритфуде, так как в дорогие заведения в целях экономии россияне стали ходить реже.

Дарья Андрианова