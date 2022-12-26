Utair получила по фактам

Как стало известно “Ъ”, Росавиация не собирается требовать от Utair возврата 4,6 млрд руб. «антисанкционной» субсидии, несмотря на то что перевозчик в апреле—октябре налетал по стране менее 60% от прошлогодних уровней и увеличил полеты за рубеж в 3,6 раза. Юристы подтверждают, что исходные требования для получения средств — налет минимум 72% внутри РФ. Но в Росавиации “Ъ” заявили, что заключили допсоглашение с авиакомпанией и оплатили ей фактический налет. Эксперты считают решение несправедливым по отношению к другим участникам рынка.

Как выяснил “Ъ”, Росавиация не будет требовать возврата 4,6 млрд руб. субсидии за перелеты по стране от авиакомпании Utair (ПАО «Ютэйр»). Правительство выделило 100 млрд руб. субсидии за полеты внутри страны в апреле—октябре, Росавиация распределила их между 32 авиакомпаниями. Utair претендовала на 6,9 млрд руб., но в сентябре по соглашению с Росавиацией у перевозчика вычли 2,3 млрд руб.

По условиям постановления 761 в качестве базы для субсидии брался показатель 90% от пассажирооборота компании в тот же период 2021 года. Чтобы не возвращать средства в бюджет, перевозчик обязан выполнить не менее 80% от базы: минимальный налет должен составить не менее 72% от уровней апреля—октября 2021 года. По данным “Ъ”, пассажирооборот Utair с апреля по октябрь составил 4,35 млрд пассажиро-километров (пкм), или 57% от уровня 2021 года. Налет за рубеж вырос в 3,6 раза, до 1,905 млрд пкм (см. “Ъ” от 14 ноября).

Как пояснили “Ъ” в Росавиации, в правилах постановления предусматривается возможность заключения с «авиакомпанией дополнительного соглашения, предусматривающего уменьшение размера субсидии», и в итоге перевозчик получил субсидии «в объеме фактически совершенного пассажирооборота». На вопрос “Ъ”, исходя из каких положений постановления правительства минимальная планка для предоставления субсидии в данном случае была не учтена, в ведомстве не ответили. В Росавиации исходят из того, что результатом предоставления субсидии является обеспечение авиакомпаниями пассажирооборота не менее 90 млрд пкм (за вычетом иных программ субсидирования) за апрель—октябрь. «Данный результат достигнут»,— отметили там. В Минтрансе не дали комментариев.

В самой авиакомпании, комментируя снижение результатов за полугодие, говорили “Ъ”, что «целевой показатель был скорректирован по соглашению с Росавиацией». Сейчас глава перевозчика Андрей Мартиросов сказал “Ъ”, что считает прежние разъяснения исчерпывающими. «Мы ничего не нарушали»,— заверил он. В конце ноября губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что не видит рисков изъятия полученной субсидии (см. «Ъ-Урал» от 23 ноября).

Условием субсидий для каждой отдельной авиакомпании является выполнение 80% от результата, который привязан к формуле расчета суммы субсидии, «и один из показателей формулы — условие о минимальном налете 90% от уровней апреля—октября 2021 года», подчеркивает советник BGP Litigation Владислав Риков.

Юристы из трех крупных фирм говорят, что правила «содержат нечеткие формулировки и некорректные ссылки на пункты, что может стать основанием для получения средств в обход минимальных требований». Так, в пункте 24 указано, что «значение результата предоставления субсидии для отдельной российской авиакомпании устанавливается на основании заявки в соответствии с пунктом 8». Но пункт 8 не содержит целевых показателей и обговаривает лишь требования к компании, которая не должна быть в состоянии реорганизации или банкротства.

Власти уже продлили программу субсидий на 2023 год в прежних параметрах. Некоторые источники “Ъ” в экспертном сообществе опасаются, что «в случае дальнейшего распределения субсидии на индивидуальных условиях» объем перевозок будет поддерживаться за счет «перевыполнения планки тройкой крупнейших игроков, ограниченных в заработке на международных рейсах», тогда как «иные участники смогут зарабатывать на зарубежье при бюджетном софинансировании».

Один из собеседников отметил, что при исходном разъяснении широких возможностей «допсоглашений» на субсидию могли бы подаваться за «фактический налет по стране» и другие активно летающие за рубеж авиакомпании. Другой собеседник “Ъ” добавил, что справедливым было бы дополнительное поощрение перевозчиков, перевыполнивших программу внутри станы. В частности, по данным “Ъ”, «Аэрофлот» увеличил пассажирооборот за отчетные семь месяцев на 38%, «Уральские авиалинии» — на 9,5%, S7 — на 8,5%. В середине ноября Росавиация перераспределила между компаниями 3 млрд руб., «сэкономленных» в том числе на Utair: «Аэрофлот» получил 524 млн руб. (запрашивал 2,3 млрд руб.), «Уральские авиалинии» — 637 млн руб. (2,8 млрд руб.), S7 — 968 млн руб. (9,9 млрд руб.).

«Вопросы справедливости неприменимы к текущей реальности, когда главной задачей государства стоит демонстрация устойчивости авиации в условиях санкций,— говорит эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.— Смысл субсидии заключался не в стимулировании авиакомпаний, а поддержке тарифов на приемлемом уровне». Он добавляет, что реальный платежеспособный спрос на перелеты в РФ «близок к исчерпанию». «Рациональным решением стало бы распределение субсидии пропорционально текущему фактическому налету, но на равных для всех авиакомпаний и изначально понятных всем условиях»,— полагает эксперт.

Нецелевого использования бюджетных средств в ситуации с Utair не усматривается, средства были предусмотрены именно для целей субсидирования, полагает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Рассматриваться может именно вопрос законности получения этих субсидий, допускает он. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии возложен на саму Росавиацию, отмечает юрист «КСК Групп» Александр Шарапов, но, согласно Бюджетному кодексу, такие полномочия есть и у Счетной палаты. В Счетной палате “Ъ” ответили, что будут «рассматривать этот вопрос» в рамках проверки исполнения бюджета за 2022 год.

Айгуль Абдуллина