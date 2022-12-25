Газета L'Equipe назвала Зидана в числе претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии

Кандидатура 50-летнего тренера Зинедина Зидана, бывшего полузащитника испанского «Реала» и сборной Франции, обсуждается в качестве главного наставника сборной Бразилии вместо недавно ушедшего из команды Тите. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Среди других кандидатов называют Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля и Рафаэля Бенитеса. Футбольная ассоциация Бразилии ищет нового тренера после того, как Тите подал в отставку после поражения от Хорватии на чемпионате мира в Катаре. Ассоциация ищет иностранного специалиста.

Бразилия проиграла команде Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное время игры закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды забили по голу, серия пенальти закончилась со счетом 4:2 в пользу хорватов.

Мария Федотова