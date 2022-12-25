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Коммерсантъ FM
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Варданян отверг требование Азербайджана покинуть Нагорный Карабах

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян выступил на всенародном митинге в Степанакерте. Он напомнил, что борьба продолжается почти 35 лет, а у Нагорного Карабаха есть три пути. Господин Варданян также заявил, что свой выбор он сделал 2 сентября и не подчинится требованию властей Азербайджана покинуть Карабах. Слова госминистра приводят «Новости-Армения».

Рубен Варданян

Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас три пути: интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться. Я принял свое решение 2 сентября, я здесь, борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Азербайджана»,— заявил Рубен Варданян.

Чем известен Рубен Варданян

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«Мы должны сделать все, чтобы следующее поколение увидело победу — независимый и счастливый Арцах. Мы знаем, что совершили много ошибок и упущений, потеряли свою силу. Мир изменился, и мы выучили этот урок, чтобы двигаться вперед»,— сказал господин Варданян.

Он отметил, что все в Нагорном Карабахе находятся в одной лодке и должны верить друг другу, назвав регион краеугольным камнем не только армянства, но и всего мира. «Арцах — самое лучшее место на Земле»,— заявил госминистр, сказав также, что впереди тяжелый путь из пота и крови, и пообещал отдать свои связи, имя и имущество во имя независимого Нагорного Карабаха.

23 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Рубена Варданяна покинуть Нагорный Карабах.

Господин Варданян, будучи известным бизнесменом, отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах на фоне эскалации конфликта в этом регионе.

10 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В 2022 году стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах.

О планах бизнесмена читайте в публикации «Ъ» «"Мы все солдаты, которые должны стоять на защите своей родины"».

Мария Федотова

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