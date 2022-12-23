МИД Азербайджана потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Азербайджанские власти считают, что бывший бизнесмен, а теперь госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян должен покинуть Нагорный Карабах. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бизнесмен Рубен Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах на фоне эскалации конфликта в этом регионе. Затем он возглавил правительство НКР.

Господин Байрамов назвал господина Варданяна «чуждым элементом» для региона. «Его (Рубена Варданяна.— "Ъ") деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население»,— заявил министр (цитата по ТАСС).

По словам Джейхуна Байрамова, Рубен Варданян «мешает реинтеграции местного населения». «В этом направлении до его появления уже были позитивные контакты, были позитивные проекты, и мы считаем, что данный фактор сегодня является очень вредоносным и дестабилизирующим»,— заявил господин Байрамов.

По словам Рубена Варданяна, решение стать главой правительства он принял после встреч с жителями Нагорного Карабаха, политическими и общественными деятелями республики, которые убедили его в том, что они поддерживают его кандидатуру на пост госминистра.

10 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, в регион были направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные должны были полностью покинуть территорию. В текущем году стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах.

О планах бизнесмена читайте в публикации «Ъ» «"Мы все солдаты, которые должны стоять на защите своей родины"».

Мария Федотова