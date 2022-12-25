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Коммерсантъ FM
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Китай перестал публиковать ежедневные данные о коронавирусе

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) перестала публиковать ежедневные данные о COVID-19 из-за сомнений в их надежности, поскольку число случаев заражения резко возросло после ослабления коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Reuters.

«Соответствующая информация о COVID-19 будет опубликована Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний для справок и исследований»,— сказано в заявлении комиссии, на которое ссылается агентство. В нем не уточняется, как часто центр будет обновлять информацию о коронавирусе.

Решение о прекращении публикации ежедневных данных о распространении инфекции связано с ростом опасений по поводу отсутствия важной информации, поскольку Пекин внес радикальные изменения в политику «нулевой терпимости» к COVID-19.

Несмотря на рекордный всплеск заболеваемости, NHC не сообщала о случаях смерти от коронавируса по всей стране в течение четырех дней подряд, прежде чем приостановить публикацию данных. Также Китай изменил критерии установления смерти от COVID-19: теперь умершими от коронавируса будут считать только тех, у кого причиной смерти стала дыхательная недостаточность. Подсчет числа заболевших осложнился и тем, что NHC перестала вносить в статистику случаи бессимптомного течения болезни.

Британская исследовательская компания Airfinity на прошлой неделе посчитала, что в Китае коронавирусом ежедневно заражаются более миллиона человек и около 5 тыс. погибают от инфекции.

В начале декабря в Китае отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках коронавируса и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. На этот шаг власти пошли после того, как в конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. Дефицит бюджета Китая в 2022 году достиг рекордного уровня, в частности из-за политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

О политике «нулевой терпимости» к коронавирусу в Китае и ее последствиях — в публикации «Ъ» «Великий китайский затор».

Дарья Эрозбек

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