Китай ослабил коронавирусные ограничения после прошедших протестов

Китай ослабил ограничительные меры по сдерживанию коронавируса — в стране отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках заболевания и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. Также жители КНР с бессимптомным течением болезни смогут оставаться дома на самоизоляции и не отправляться на централизованный карантин. Об этом говорится в заявлении, выпущенном Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе сказано, что зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Жителям Китая пообещали не допускать произвольного расширения карантина на целые жилые комплексы, улицы, районы и населенные пункты. Ранее на карантин могли закрыть многомиллионный район из-за нескольких десятков случаев заражения.

По новым правилам ПЦР-тестирование обязаны проходить те, кто работает или временно находится в зоне высокого риска. До этого тесты в несколько этапов должны были делать все жители района или города, где обнаружили вспышку COVID-19. Отрицательные ПЦР-тесты больше не будут требовать при посещении общественных мест, за исключением медицинских учреждений, домов престарелых, детских учреждений, начальных и средних школ.

Власти КНР также сняли ограничения на приобретение безрецептурных препаратов, таких как жаропонижающие, средства от кашля, противовирусные средства и средства от простуды. Ранее их продажа была либо запрещена, либо ограничена. Аптеки по всей стране теперь будут работать в обычном режиме и не должны закрываться по собственному желанию.

В конце ноября в Китае, где действует политика нулевой терпимости к распространению COVID-19, начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. На этом фоне некоторые городские власти начали смягчать ограничительные меры. 6 декабря ограничения ослабили в Пекине.

О ситуации с коронавирусом в стране читайте в материале «Ъ» «Коронапротест вышел на улицы».

Фотогалерея Как китайцы протестуют против антиковидных мер Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая Фото: Reuters / Thomas Peter Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений Фото: Reuters / Tyrone Siu На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах Фото: Reuters / Thomas Peter По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих Фото: Reuters / Josh Horwitz В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования Фото: Reuters / Thomas Peter Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики Фото: Reuters / Thomas Peter Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги Фото: Reuters / Thomas Peter Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест Фото: Reuters / Thomas Peter Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц Фото: Reuters / Thomas Peter Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт Фото: Reuters / Thomas Peter На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября» Фото: Reuters / Thomas Peter Протестующие в Пекине Фото: Reuters / Thomas Peter Акция протеста в Гонконге Фото: Reuters / Tyrone Siu Следующая фотография 1 / 13 По информации AP, акции протеста прошли как минимум в 50 университетах Китая Фото: Reuters / Thomas Peter Протесты начались после того, как 10 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антиковидных ограничений Фото: Reuters / Tyrone Siu На видео из соцсетей видны столкновения с полицией в некоторых городах Фото: Reuters / Thomas Peter По информации AP и Reuters, китайские власти удаляют сообщения о массовых акциях в социальных сетях, поэтому сейчас невозможно подсчитать их точное число или количество протестующих Фото: Reuters / Josh Horwitz В Пекине протестующие собрались в районе Чаоян. Они требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования Фото: Reuters / Thomas Peter Протестующие несли в руках чистые листы бумаги, которые считаются символом акций неповиновения студентов в Китае, а также зажженные свечи и фонарики Фото: Reuters / Thomas Peter Во время акции протеста собравшиеся пели национальный гимн и выкрикивали политические лозунги Фото: Reuters / Thomas Peter Новые антиковидные меры приняли в ноябре, когда в Китае ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Для борьбы с пандемией власти ввели в некоторых регионах строгие локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест Фото: Reuters / Thomas Peter Во время акции протеста в Пекине полиция блокировала подходы к набережной и перекрыла часть улиц Фото: Reuters / Thomas Peter Во время протестов в Шанхае полицейские выставили оцепление и не пропускали автотранспорт Фото: Reuters / Thomas Peter На многих плакатах написано: «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября» Фото: Reuters / Thomas Peter Протестующие в Пекине Фото: Reuters / Thomas Peter Акция протеста в Гонконге Фото: Reuters / Tyrone Siu Смотреть

Дарья Эрозбек