Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дефицит бюджета Китая достиг рекордных $1,1 триллиона

Дефицит бюджета Китая в 2022 году достиг рекордного уровня, пишет Bloomberg. Ущерб экономике и госфинансам нанесла политика «нулевой терпимости» к COVID-19 и продолжающийся спад на рынке жилья.

Согласно подсчетам агентства, основанным на данных Минфина КНР, дефицит бюджета с января по ноябрь составил 7,75 трлн юаней ($1,1 трлн). Это примерно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и больше, чем в 2020 году, когда экономика страны пострадала от первой вспышки коронавируса. По данным министра финансов КНР Лю Куня, ожидается, что общие бюджетные расходы в этом году составят 26,3 трлн юаней, по итогам прошлого года они были на уровне 24,6 трлн юаней.

Рост дефицита показывает плачевное состояние китайской экономики в конце ноября, незадолго до того, как правительство фактически отказалось от своей жесткой политики сдерживания COVID-19. Коронавирусные ограничения создали нагрузку на потребительские и деловые расходы, подтолкнув экономику к спаду во втором квартале. Всплеск заражений в текущем квартале вызвал падение розничных продаж в октябре и ноябре.

Политика «нулевой терпимости» к коронавирусу за время ее проведения становилась все более дорогой в обслуживании, пишет агентство. Местным органам власти пришлось нести огромные расходы на тестирование жителей и карантин, а их доходы от продажи земли и налогов резко упали на фоне спада на рынке жилья. Bloomberg отмечает, что сейчас, когда COVID-19 снова охватывают всю страну, расходы на здравоохранение могут подскочить. Кроме того, ситуация на рынке недвижимости также вряд ли улучшится, что, вероятно, снизит доходы от продажи земли.

Потребители в некоторых городах избегают людных мест, поэтому ожидается, что в ближайшие месяцы нехватка рабочей силы и перебои в работе предприятий увеличатся по мере распространения инфекции. Также в ноябре впервые за шесть месяцев упали продажи автомобилей.

В начале декабря в КНР отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках заболевания и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. В конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. На этом фоне некоторые городские власти начали смягчать ограничительные меры.

О том, как политика «нулевой терпимости» отразилась на экономике, читайте в материале «Ъ» «Великий китайский затор».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...