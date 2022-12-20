Дефицит бюджета Китая достиг рекордных $1,1 триллиона

Дефицит бюджета Китая в 2022 году достиг рекордного уровня, пишет Bloomberg. Ущерб экономике и госфинансам нанесла политика «нулевой терпимости» к COVID-19 и продолжающийся спад на рынке жилья.

Согласно подсчетам агентства, основанным на данных Минфина КНР, дефицит бюджета с января по ноябрь составил 7,75 трлн юаней ($1,1 трлн). Это примерно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и больше, чем в 2020 году, когда экономика страны пострадала от первой вспышки коронавируса. По данным министра финансов КНР Лю Куня, ожидается, что общие бюджетные расходы в этом году составят 26,3 трлн юаней, по итогам прошлого года они были на уровне 24,6 трлн юаней.

Рост дефицита показывает плачевное состояние китайской экономики в конце ноября, незадолго до того, как правительство фактически отказалось от своей жесткой политики сдерживания COVID-19. Коронавирусные ограничения создали нагрузку на потребительские и деловые расходы, подтолкнув экономику к спаду во втором квартале. Всплеск заражений в текущем квартале вызвал падение розничных продаж в октябре и ноябре.

Политика «нулевой терпимости» к коронавирусу за время ее проведения становилась все более дорогой в обслуживании, пишет агентство. Местным органам власти пришлось нести огромные расходы на тестирование жителей и карантин, а их доходы от продажи земли и налогов резко упали на фоне спада на рынке жилья. Bloomberg отмечает, что сейчас, когда COVID-19 снова охватывают всю страну, расходы на здравоохранение могут подскочить. Кроме того, ситуация на рынке недвижимости также вряд ли улучшится, что, вероятно, снизит доходы от продажи земли.

Потребители в некоторых городах избегают людных мест, поэтому ожидается, что в ближайшие месяцы нехватка рабочей силы и перебои в работе предприятий увеличатся по мере распространения инфекции. Также в ноябре впервые за шесть месяцев упали продажи автомобилей.

В начале декабря в КНР отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках заболевания и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. В конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. На этом фоне некоторые городские власти начали смягчать ограничительные меры.

О том, как политика «нулевой терпимости» отразилась на экономике, читайте в материале «Ъ» «Великий китайский затор».

Дарья Эрозбек