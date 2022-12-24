Новак заявил о планах правительства не допустить рост цен на топливо выше инфляции в 2023 году

Правительство РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) намерено не допустить рост цен на топливо выше уровня инфляции, заявил вице-премьер России Александр Новак. В этом году, по его словам, бензин подорожал на 0,6%, дизель — на 8,4% при инфляции 11,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В следующем году вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию. Для этого у нас есть демпфер — уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен»,— сказал господин Новак в интервью ТАСС.

Демпферный механизм придуман для того, чтобы стабилизировать стоимость топлива на внутреннем рынке при скачках цен на нефть. В рамках него Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают компенсации, которые рассчитываются как 65% от разницы между экспортной ценой и индикативной (фиксированной) внутренней ценой топлива.

По словам вице-премьера, удерживать цены на нефтепродукты ниже инфляции — стратегическая задача правительства. Он заявил, что в этом году задача была перевыполнена.

По данным Росстата, с 13 по 19 декабря цены на бензин никак не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,5%. Оптовые цены на бензин Аи-95 возобновили рост в ноябре на фоне увеличения экспортных цен. При этом стоимость бензина на АЗС практически не менялась.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин вышел в плюс».

Эрдни Кагалтынов