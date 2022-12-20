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Коммерсантъ FM
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Бензин вышел в плюс

Оптовые цены на Аи-95 начали расти

Биржевая цена на Аи-95 возобновила рост в декабре на фоне увеличения экспортных цен. 20 декабря топливо подорожало на 0,5%, до 41,5 тыс. руб. за тонну, однако его стоимость все еще ниже, чем год назад, и обеспечивает высокую прибыльность продаж на АЗС. Тем не менее в декабре нефтекомпании впервые с 2020 года будут выплачивать демпфер в бюджет за поставки бензина.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость Аи-95 на бирже СПбМТСБ выросла 20 декабря на 0,5%, до 41,5 тыс. руб. за тонну. Цены на топливо возобновили рост в декабре на фоне увеличения экспортных нетбэков (см. “Ъ” от 7 ноября). Кроме того, цены на топливо могут вырасти в конце года из-за увеличения использования транспорта к новогодним праздникам. Рост цен на моторные топлива в Европе на прошедшей неделе привел к увеличению реальных (то есть учитывающих «санкционные» дисконты) экспортных нетбэков российских НПЗ: на 7–9% для бензина (в зависимости от марки топлива) и на 15% для дизтоплива, отмечается в обзоре «Петромаркета».

Стоимость бензина начала резко снижаться весной этого года из-за проблем со сбытом из-за того, что РФ начала военные действия на Украине. Летом на фоне увеличившегося спроса бензин снова стал дорожать, этот рост продлился до осени, но в итоге стоимость топлива так и не восстановилась и сейчас примерно на 20% ниже, чем в конце 2021 года.

При этом из-за снижения цен на нефть российские нефтекомпании вынуждены в декабре осуществить выплаты в бюджет за продажи топлива на внутреннем рынке. Разность экспортной стоимости топлива с учетом дисконта на Urals (новая формула демпфера вступила в силу в сентябре) и индикативной цены внутреннего рынка стала отрицательной. Выплаты могут составить около 5 тыс. руб. за тонну бензина, но нефтекомпании все равно останутся в плюсе за счет высоких выплат по дизтопливу.

Несмотря на снижение оптовых цен на бензин в течение года, его стоимость на АЗС практически не менялась. Это позволяло владельцам независимых АЗС получать высокую маржу. Чистая маржа продаж бензина Аи-92 в рознице составляла 10,2 руб. на 1 литр, а Аи-95 — 11,1 руб. за 1 литр. Кроме того, дешевеющее с осени летнее дизтопливо приносит АЗС прибыль, при этом продажи зимнего дизтоплива из-за высоких оптовых цен по-прежнему убыточны. Так, на СПбМТСБ цена на зимнее дизтопливо превышает 68 тыс. руб. за тонну, а убытки от его реализации на заправках оцениваются в 3,5 руб. на 1 литр.

Отметим, что биржевые цены на дизтопливо будут зависеть от того, какими будут отгрузки на экспорт: с февраля 2023 года ЕС введет санкции на импорт российских нефтепродуктов, и рынок летнего дизтоплива может столкнуться с затовариванием, что приведет к заметному снижению цен.

Динамика экспортных цен на нефтепродукты положительно сказалась на маржинальности сложных заводов и отрицательно — на марже простого НПЗ, отмечает «Петромаркет»: за неделю экспортные нетбэки выросли только для Аи-92, дизтоплива и средних дистиллятов. При этом только экспортная альтернатива для газойлевых топлив опередила в своем росте стоимость перерабатываемого сырья. Спреды между нетбэками на средние дистилляты и стоимостью нефти выросли более чем на 4 тыс. руб. за тонну, аналогичные спреды для остальных нефтепродуктов, наоборот, сократились на 0,11–2,69 тыс. руб. за тонну, пишет «Петромаркет»: такая динамика спредов обеспечила рост прибыльности экспорта только для сложных заводов.

Дмитрий Козлов

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