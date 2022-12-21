С начала года цены в России выросли на 11,88%

Инфляция в России на неделе с 13 по 19 декабря замедлилась с 0,19% до 0,02%, сообщил Росстат. Потребительские цены с начала 2022 года выросли на 11,88%.

Как подсчитал Росстат, за период отчетной недели рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%. Огурцы подорожали на 3,9%, морковь — на 3,6%, лук репчатый — на 3,3%. Стоимость свеклы выросла на 3,0%, капусты — на 1,5%, а картофеля — на 1,4%. При этом зафиксировано снижение цена на сахар (-1,7%), крупу гречневую (-1,2%), пшеничную муку и рис (-0,5%).

В категории непродовольственных товаров подорожали: телевизоры (+0,5%), сухие корма для домашних животных (+0,4%), спички (+0,3%).

Стоимость бензина практически не изменились, следует из отчета. При этом цены на дизельное топливо выросли на 0,5%.

Из среднесуточных данных Росстата за 19 дней декабря 2022 и 2021 годов следует, что годовая инфляция в РФ по состоянию на 19 декабря замедлилась до 12,35% по сравнению с 12,65% на 12 декабря и 12,5% на 5 декабря.

19 декабря Банк России информационно-аналитический комментарий о динамике потребительских цен за ноябрь. Из него следует, что за месяц потребительские цены выросли на 0,37% в основном за счет подорожания плодоовощной продукции, авиаперелетов и зарубежных поездок. Годовая инфляция в ноябре снизилась до 11,98%. Согласно прогнозам ЦБ, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году, а к 2024 году составит 4%.

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