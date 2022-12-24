Месси предложили $1 млн за бишт, в котором он получал Кубок мира

Адвокат и член парламента Омана Ахмед Аль Барвани предложил купить бишт, который был на аргентинце Лионеле Месси на церемонии после победы над французами в Катаре, за $1 млн. Господин Аль Барвани заявил The National, что готов заплатить больше, если игрок захочет вести переговоры.

Бишт — традиционная мусульманская верхняя одежда, накидка, которую носят на плечах. Материалом могут служить как верблюжья шерсть, так и современные синтетические материалы. После победы над Францией по пенальти Месси получил бишт от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

«От имени Султаната Оман поздравляю вас с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года… арабский бишт, символ рыцарства и мудрости. Я предлагаю вам $1 млн в обмен на этот бишт»,— написал Ахмед Аль Барвани в Twitter.

Встреча между сборными Аргентины и Франции 18 декабря закончилась со счетом 2:2 в основное время, 3:3 — в дополнительное и 4:2 в пользу аргентинской сборной по итогам серии пенальти. Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Финал золотых мячей».

Мария Федотова