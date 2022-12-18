Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Футболист, забивший два мяча в финале турнира, получил награду «Золотой мяч».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Peter Cziborra, Reuters Лионель Месси

Фото: Peter Cziborra, Reuters

Килиан Мбаппе, самый результативный игрок сборной Франции в финале чемпионата, был признан лучшим бомбардиром турнира. В сегодняшнем матче Мбаппе забил три мяча, за весь чемпионат — восемь. Он был удостоен награды «Золотая бутса».

Встреча между сборными Аргентины и Франции закончилась со счетом 2:2 в основное время, 3:3 — в дополнительное и 4:2 в пользу аргентинской сборной по итогам серии пенальти. Аргентина становится чемпионом мира по футболу в третий раз с 1978 года.

Андрей Сапожников