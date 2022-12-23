Пермский кинотеатр анонсировал показ блокбастера «Аватар: Путь воды»

«Мягкий кинотеатр» в ТРК «СпешиLove» анонсировал показ американского блокбастера «Аватар: Путь воды», пишет Ura.ru. Как сообщается на сайте «Мягкого кинотеатра», посмотреть вторую часть известного фильма «Аватар» можно с 12 января в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания». Посетителям кинотеатра покажут «Аватар: Путь воды» перед короткометражной лентой «Вижу».

В рамках предсеансового обслуживания «Мягкий кинотеатр» показывает и другие зарубежные киноновинки. В расписании есть сеансы фильмов «Черная Пантера: Ваканда навеки» и мультфильм «Босс-молокосос: Рождественский бонус».

Из-за спецоперации на Украине крупнейшие голливудские студии Warner Bros., Walt Disney, Paramount и Sony Pictures приостановили предоставление фильмов в российские кинотеатры. Из-за этого сети оказались в сложном положении — посещаемость кинозалов стала снижаться. Как сообщал «Ъ» со ссылкой на отчет Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), в апреле падение сборов российских кинотеатров составило 54% против 44% в марте. Если в апреле 2021 года в кинотеатры пришли 10,65 млн зрителей, то в апреле 2022-го вдвое меньше — только 5,06 млн. Минувшим летом некоторые пермские кинотеатры стали показывать голливудские киноновинки в рамках аренды зала или предсеансового бесплатного обслуживания.