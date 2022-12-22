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«Оскар» раскрыл шорт-листы

Какие картины могут побороться за премию

Американская киноакадемия опубликовала предварительные списки номинантов на «Оскар». Пока известны возможные претенденты лишь в 10 категориях. За статуэтку за лучший документальный фильм может побороться лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра, сообщает Hollywood Reporter. Она посвящена отравлению оппозиционера в 2020-м. В категории «лучший иностранный фильм», по мнению зарубежных критиков, развернется полномасштабная гонка. В шорт-лист вошли, например, картина «Близко» из Бельгии, лента «Убийца "Святой паук"» из Дании и «Решение уйти» производства Южной Кореи. Все три уже завоевали награды на Каннском фестивале.

Фото: CNN Films

Фото: CNN Films

Но, по мнению кинокритика “Ъ” Юлии Шагельман, больше всего шансов на победу в этот раз у другого фильма: «"На западном фронте без перемен" — экранизация романа Эриха Марии Ремарк. Есть актуальность: фильм о бессмысленности войны.

Какие фильмы претендуют на &quot;Золотой глобус&quot;

Какие фильмы претендуют на "Золотой глобус"

За ним не стоит Netflix, который последние годы успешно добивался, чтобы его фильмы попадали в номинации и даже в награды, как это было с фильмом Алехандро Гонсалеса Иньярриту. При этом мы видим в этом списке как раз его новый фильм — "Бардо" — который в 2022 году достаточно хорошо прошел по фестивалям.

"Заговор в Каире" получил приз за лучший сценарий в Каннах, фильм "Решение уйти" Пак Чхан Ука — за лучшую режиссуру, "Святой паук" от Дании и "Иа" от Польши тоже в этом году имеют неплохие шансы на попадание в номинацию.

Что касается документального фильма об Алексее Навальном, Warner Bros., — голливудская студия, у которой есть возможности продвигать такое кино. Сейчас внимание всего мира приковано к России, это может повысить шансы данной картины. В то же время в номинации "документальный фильм" есть картина "Вся красота и кровопролитие", который стал победителем Венецианского фестиваля в 2022 году».

В каждой категории в шорт-листе по 15 претендентов, а номинированы будут только пять. При этом кандидатов из России на награду за лучший фильм на иностранном языке нет. В сентябре отечественная киноакадемия сообщила о намерении проигнорировать премию. После этого глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай в знак протеста ушел со своего поста.

Несмотря на это, в шорт-лист попал короткометражный фильм совместного производства России и Великобритании. Это документальная лента якутских режиссеров о нелюдимом биологе, который каждый год приезжает на Чукотку и следит за массовой миграцией моржей.

Как критики оценили новую экранизацию Ремарка

Как критики оценили новую экранизацию Ремарка

И неожиданно этот фильм имеет все шансы на награду, в отличие от картины о российском оппозиционере, говорит кинокритик портала The City Егор Москвитин: «Фильм "Выход" — пример того, как документальное кино об экологии, о природе, о созерцании вдруг может выглядеть невероятно зрелищным, динамичным и даже пугающим.

Это история о человеке, который открывает дверь в своей избушке, в которой он живет, наблюдая за природой, а вокруг него тысячи тюленей. Это просто какой-то фильм ужасов, что-то вроде картины "Маяк", и на всех фестивалях он побеждает.

Фильм "Навальный" с точки зрения качества документальной работы сделан довольно парадно, это скорее репортаж, авторы которого целиком разделяют ценности героя, и поэтому позволяют ему диктовать драматургию. Картину оцениваешь, исходя из того, солидарен ты с героем или нет. Предыдущие работы особых успехов не добивались. Крепкая телевизионная история, но не совсем оскаровский формат».

Громкая премьера этого года — «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона — попала в списки претендентов на награду за лучшую музыку, звук, оригинальную песню и визуальные эффекты. А сиквел «Черной пантеры» Райана Куглера может быть номинирован за грим и прически.

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Сабина Адлейба

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