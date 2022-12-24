Подоляк призвал уничтожить иранские заводы по производству дронов

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Иран планирует нарастить поставки беспилотников в Россию. В связи с этим он призвал ликвидировать иранские заводы по производству дронов, а поставщиков иранских беспилотников — арестовать.

«Иран, планирующий увеличить поставки ракет, беспилотников для России, нагло унижает институт международных санкций… Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков»,— написал господин Подоляк в Twitter.

Официальные лица Украины считают, что Иран продает России беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136. Власти Киева сообщили о повреждении двух административных зданий обломками иранских дронов Shahed 14 декабря. В иранском МИДе признали факт поставки дронов в Россию за несколько месяцев до начала боевых действий. 12 декабря Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за военной поддержки России.

Россия и Иран обсуждают совместные проекты по производству самолетов, вертолетов и техобслуживанию авиатранспорта. Кроме того, в ближайшее время Москва и Тегеран подпишут долгосрочный договор о всеобъемлющем сотрудничестве.

О том, как западные страны расширяют санкции против Москвы и Тегерана за их военное сотрудничество,— в материале «Иран и Россия попали друг за друга».

Анастасия Ларина