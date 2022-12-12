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Коммерсантъ FM
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ЕС ввел санкции против Ирана за военную поддержку России и нарушение прав человека

Евросоюз ввел санкции против 24 физлиц и 5 юрлиц из Ирана из-за обвинений в поставках беспилотников России и в нарушениях прав человека во время подавления протестов. Соответствующий документ (.pdf) опубликован в «Официальном журнале ЕС».

«В соответствии с обязательством союза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуации с правами человека, 20 физических лиц и одно юридическое лицо должны быть включены в список организаций и людей, подлежащих ограничительным мерам»,— говорится в тексте документа.

ЕС также добавил в санкционный список еще 4 физических лица и 4 компании из Ирана, которые, как утверждается в документе, связаны с разработкой военных беспилотников. Их Иран поставил в РФ, считают в Евросоюзе.

В Кремле отрицали покупку Россией военных дронов у Ирана. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян говорил, что страна поставляла беспилотники России, но «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военной спецоперации на Украине.

9 декабря администрация президента США сообщила, что в отношении воздушно-космических сил России и 924-го госцентра беспилотной авиации Минобороны будут введены санкции по обвинению в закупке иранских беспилотников. ЕС в рамках девятого пакета санкций планирует ограничить доступ России ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов — предполагается прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран.

Подробнее о расширении санкций против Ирана — в материале «Ъ» «Иран и Россия попали друг за друга».

Эрдни Кагалтынов

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