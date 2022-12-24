Разбор завалов на месте пожара в доме престарелых в Кемерово завершен

Спасатели разобрали завалы на месте пожара в доме престарелых в Кемерово. Число погибших не увеличилось, их по-прежнему 20 человек. Еще шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Спасатели завершили работы в 5:25 по московскому времени — спустя семь часов после начала пожара и спустя около пяти часов после его ликвидации, сообщило МЧС ТАСС.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Его площадь составила 180 кв. м. По информации российских агентств, предварительной причиной возгорания считается неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенная печь. Сгоревшее здание, как сообщалось, использовалось протестантами как приют для бездомных.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, о халатности и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Леонид Уварчев