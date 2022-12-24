Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово возросло до 20 человек

Не менее 20 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Кемерово, сообщило МЧС. Ранее было известно о 13 погибших и шести пострадавших.

Спасатели «в условиях низкой температуры воздуха» продолжают разбор завалов, сообщило МЧС РФ «Интерфаксу». Не уточняется, могут ли под завалами находиться еще люди. На место трагедии прибыли председатель правительства Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Его площадь составила 180 кв. м. По информации российских агентств, предварительной причиной возгорания считается неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенная печь. Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сообщал, что сгоревшее здание использовалось протестантами как приют для бездомных.

Губернатор Сергей Цивилев пообещал за неделю проверить все частные дома престарелых. Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Леонид Уварчев