Сгоревший в Кемерово дом престарелых использовался протестантами как приют для бездомных

Постояльцами дома престарелых, который сгорел в Кемерово, были бездомные старики, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Приют был основан местной протестантской деноминацией и не был «зарегистрирован в установленном порядке».

Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Погибли 13 человек, шестеро пострадали. Площадь пожара составила 180 кв. м. Спасатели продолжают разбирать завалы. По данным «Интерфакса», предварительной причиной пожара считается неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенная печь. Губернатор Сергей Цивилев пообещал за неделю проверить все частные дома престарелых.

Леонид Уварчев