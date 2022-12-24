СКР возбудил дело после гибели людей при пожаре в доме престарелых в Кемерово

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту пожара в доме престарелых. Погибли не меньше 20 человек.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте трагедии работает следственная группа, в которую входят «наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты», а также руководство регионального управления СКР. Будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая. Устанавливается собственник помещения.

Следователи не приводят возможную причину пожара, число погибших и пострадавших. В сообщении регионального управления СКР также не уточняется назначение сгоревшего здания — его называют «помещением, где, по предварительной информации, проживали люди».

Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Его площадь составила 180 кв. м. По информации российских агентств, предварительной причиной возгорания считается неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенная печь. Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сообщал, что сгоревшее здание использовалось протестантами как приют для бездомных.

Леонид Уварчев