В Кемерово 13 человек погибли при пожаре в доме престарелых

Пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерово. Погибли 13 человек. Пожар потушен, ведется разбор завалов.

Изначально о гибели людей сообщили ТАСС и «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. МЧС РФ подтвердило информацию. Площадь пожара составляла 180 кв. м. На момент прибытия сотрудников МЧС «наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания», говорится в сообщении министерства в Telegram. К разборам завалов привлечены больше 80 человек и 28 единиц техники.

Изначально сообщалось о шести погибших и двух госпитализированных. Позже МЧС подтвердило увеличение числа смертей до 13.

Дом престарелых находится на Таврической улице на юге Кемерово. Как утверждают российские агентства, речь идет о нелегальном учреждении. По информации «Интерфакса», в нем не было никаких систем пожаротушения. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, второй этаж сгорел полностью, на нем находились 20 постояльцев.

Леонид Уварчев