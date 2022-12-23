Зеленский не включил переговоры с Россией в список задач украинской дипломатии на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с послами назвал восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В этом списке нет переговоров с Россией. Господин Зеленский предложил организовать трибунал и усилить санкции против РФ, а также блокировать активы россиян. Видео конференции опубликовано в Telegram-канале президента.

Другие задачи:

начало переговоров по вступлению страны в ЕС;

подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам;

«удовлетворение оборонных потребностей»;

восстановление энергетики;

общемировая поддержка украинцев.

Также глава государства заявил о необходимости усилить отношения со странами Африки.

«Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины в этих обстоятельствах будет определяющей»,— сказал Владимир Зеленский.

В сентябре украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Россией, пока ее президент — Владимир Путин. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в конце ноября сообщил, что Украина должна принять условия РФ, чтобы приступить к диалогу. Вчера, 22 декабря, господин Путин сказал, что «руководство Украины само себе запретило вести переговоры», и это странно. Однако он отметил, что все конфликты заканчиваются мирным диалогом.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина