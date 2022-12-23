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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 303-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 23 декабря

Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. США утверждают, что КНДР поставляла оружие ЧВК «Вагнер» и планирует продолжить поставки. Военнослужащих Украины могут отправить учиться управлению ЗРК Patriot в США, сообщает Politico. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:34. Экстренные отключения электричества фиксируются в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

9:21. Министр Новак уверен в том, что энергоресурсы России будут востребованы в мире, без РФ сложно обеспечить мировое экономическое развитие.

9:03. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января, сообщила Росавиация.

8:57. Жена Рогозина отрицает, что у нее тяжелая контузия, сообщает ТАСС.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 302-й

8:50. Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев, комментируя введение очередных антироссийских санкций, назвал действия Вашингтона неконструктивными. Господин Леденев считает, что расширение ограничений со стороны американского правительства значительно ухудшает развитие двусторонних отношений.

8:36. РФ запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цен, и может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

8:35. Раненного в Донецке экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перевезут на лечение в Москву. Он получил ранение в шейный позвонок при обстреле.

Военная операция на Украине

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