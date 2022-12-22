Путин назвал необычным решение Украины отказаться от переговоров с Россией

Президент России на пресс-подходе по итогам Госсовета прокомментировал возможное разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем. Он сказал, что любые конфликта заканчиваются переговорами «на дипломатическом треке». «Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно»,— сказал глава государства и добавил, что РФ от переговоров никогда не отказывалась.

«Мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Ну это выглядит несколько необычно. Странно, я бы даже сказал. Тем не менее, рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше»,— заявил Владимир Путин.

На вопрос о том, нет ли опасений, что спецоперация на Украине затягивается, он заявил, что Россия будет стараться закончить вооруженный конфликт. Президент отметил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. «Курочка по зернышку клюет»,— сказал глава государства.

В ходе своего визита в США 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление международного правопорядка — это общая задача. «Да, нам нужен мир. Украина уже выдвинула предложения, которые я только что обсудил с президентом Байденом, нашу формулу мира, 10 пунктов, которые должны быть реализованы для нашей совместной безопасности»,— сказал он. Речь идет о 10 условиях, выдвинутых в середине ноября. Среди них вывод с Украины российских войск, признание ее суверенитета и полный всех пленных.

4 октября Владимир Зеленский своим указом официально исключил возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

О развитии военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек