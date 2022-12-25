Будь как дома, путник

Снятие коронавирусных ограничений в большинстве стран мира в этом году привело к бурному росту туризма. Однако рост геополитической напряженности, вызванный конфликтом на Украине, ускорение инфляции и новые вспышки COVID-19 в Китае заставили экспертов задаться вопросом — сможет ли рынок туризма сохранить позитивную динамику и какими будут основные тенденции его развития в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Восстановление под давлением

По прогнозам Economist Intelligence Unit (EIU), в 2023 году мировой рынок туризма вырастет на 30%. Но даже такой солидный рост отстает от динамики 2022 года, когда благодаря снятию коронавирусных ограничений в большинстве стран мировой рынок туризма взлетел на 60%. Аналитики EIU отмечают, что, даже несмотря на существенное восстановление рынка в 2022–2023 годах, он вряд ли сможет достичь допандемийного уровня. Среди негативных факторов, которые окажут сдерживающее влияние на восстановление рынка в следующем году, EIU отмечает следующие: конфликт на Украине, рост инфляции и новые вспышки COVID-19 в Китае.

«До пандемии Китай давал международному рынку около 10% всех туристов, но теперь мы ожидаем, что ограничения там могут продлиться по меньшей мере до середины 2023 года»,— говорится в докладе Economist Intelligence Unit. При относительном ослаблении ограничений и восстановлении рынка туризма в КНР в 2023 году количество туристов из этой страны вырастет до 59 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2021 году, но почти втрое меньше 155 млн в 2019 году, когда Китай стал крупнейшим «поставщиком» туристов на международный рынок.

Ослабление туристического трафика из Китая в первую очередь затронет соседние страны Азии, включая Таиланд, Малайзию и Индонезию. Негативные последствия от сократившегося числа китайских путешественников ощутят и страны Европы и Северной Америки. «Даже внутренний рынок туризма КНР ощутит на себе негативный эффект в следующем году, как это уже было в 2020–2022 годах. Это, в свою очередь, станет одной из причин замедления ВВП Китая в 2023 году — по нашим прогнозам, рост составит… 4,7%. Для страны, привыкшей к бурному росту последних лет, это сравнимо с рецессией»,— говорится в докладе EIU.

Еще одним негативным фактором, который замедлит восстановление мирового туристического рынка в 2023 году, является инфляция. «Гостиницы, бары и рестораны столкнулись с ростом цен на продукты питания, напитки и электричество. Авиакомпании столкнулись с ростом цен на топливо, а сотрудники авиакомпаний требуют от них повышения зарплат»,— отмечает EIU. После того как многие авиакомпании были вынуждены сокращать сотрудников во время пандемии, теперь они с трудом набирают новый персонал. Нехватка персонала в авиакомпаниях и аэропортовых службах привела в этом году к массовым отменам рейсов в разгар отпускного сезона. В лондонском аэропорту Хитроу уже предупредили, что такие проблемы могут продолжаться до конца следующего года.

Тем не менее, несмотря на многочисленные негативные факторы, рынок продолжит восстанавливаться. В начале декабря Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что в 2023 году мировая индустрия авиаперевозок впервые за три года выйдет в прибыль. По прогнозам экономистов IATA, она составит $4,6 млрд. Это существенно меньше допандемийного уровня $28 млрд (2019 год), но гораздо лучше ситуации в 2020 году, когда убытки составили $138 млрд, в 2021 году (убытки $42 млрд) и 2022 году (убытки $7 млрд). Еще одним нюансом восстановления рынка авиаперевозок станет сильный курс доллара по отношению к другим валютам. Как результат, прогнозирует EIU, в 2023 году американские авиакомпании будут гораздо прибыльнее своих зарубежных конкурентов.

Если не путешественник, то кто

Факторы, влияющие на экономическую составляющую рынка туризма, скажутся и на потребительских трендах рынка.

Снятие коронавирусных ограничений после почти двух лет локдаунов вызывает у засидевшихся туристов желание получить максимальные впечатления от открытия границ.

По опросам сервиса бронирования GetYourGuide, большинство американских туристов хотят более «аутентичного и незабываемого опыта» в поездках. 51% опрошенных хотят посетить места, где они будут чувствовать себя как местные жители, а 45% считают, что им в путешествиях не хватает «аутентичных впечатлений». Больше всего чего-то оригинального в путешествиях хотят представители поколения миллениалов — 67% опрошенных. За ними идут представители поколения зумеров — 46%, потом поколения Х — 40% и всего 24% бебибумеров.

Подавляющее большинство опрошенных (95%) заявили, что готовы тратить часть времени в путешествиях на поиски «нового и уникального опыта» — в среднем не менее трех часов в каждый день поездки. И если 93% опрошенных готовы экономить на некоторых аспектах путешествий (сказывается влияние инфляции), то всего лишь 29% сказали, что готовы экономить на получении новых впечатлений во время путешествий. «Сегодняшние путешественники ищут уникального опыта, который бы позволил посмотреть на новое место через призму аутентичности,— прокомментировала результаты опроса представитель GetYourGuide Каролин Бергер.— В мире, где американские туристы снова открывают для себя другие страны и готовы искать незабываемые впечатления, необходимо помогать им трансформировать обычные туры в путешествия, которые они запомнят еще на долгие годы».

Засиделись хлопцы в седлах

Опрошенные журналом Forbes эксперты подчеркивают, что, несмотря на рост инфляции, путешествия продолжают входить в приоритетные статьи расходов потребителей, уставших от локдаунов, самоизоляции и закрытых границ. По прогнозам U.S. Travel Foundation, в 2023 году американцы потратят на туризм больше средств, чем в завершающемся 2022 году. Это произойдет, даже несмотря на вероятную рецессию в США в следующем году, которая, впрочем, скорее всего, будет мягче, чем ожидалось ранее. Если в 2022 году американцы потратили на туризм (включая внутренний) $783 млрд, то в 2023 году потратят уже $852 млрд. Это совсем ненамного меньше допандемийного уровня 2019 года — $867 млрд.

Неудивительно, что уже в 2024 году U.S. Travel Foundation ожидает, что объем затрат на туризм в США уверенно превысит допандемийный и составит $889 млрд.

Еще одним потребительским трендом рынка путешествий эксперты считают сохранение такого сегмента, как люксовый туризм, и это несмотря на инфляцию и рецессию. По данным исследования международного сервиса бронирования Booking.com, 49% опрошенных хотят потратить на свое путешествие в 2023 году больше, чем раньше, чтобы компенсировать упущенные во время пандемии возможности. При этом 43% опрошенных готовы не считаться с затратами, чтобы получить желаемое от следующей поездки. Больше всего желающих потратить больше на путешествия оказалось в возрастной категории 18–34 лет — 80% опрошенных.

Еще одной тенденцией следующего года эксперты считают рост популярности ответственного туризма, который раньше считался нишевым трендом. По данным опроса платформы бронирования Virtuoso, все больше клиентов турагентств хотят, чтобы от их путешествий выигрывали местные сообщества, локальная экономика, поэтому готовы платить больше для развития именно местного туристического бизнеса. Рост популярности наблюдается и в другом аспекте ответственного туризма — экологической устойчивости. 70% опрошенных Virtuoso путешественников заявили, что при прочих равных условиях они выбрали бы более экологичные поездки. 44% опрошенных заявили, что во время поездки предпочли бы пользоваться услугами или делать покупки у компаний, которые уделяют внимание защите местной окружающей среды. По мнению исследовательской компании Euromonitor International, «экологическая устойчивость будет одним из центральных моментов развития туристического рынка по мере того, как и участники этого рынка, и потребители уделяют все больше вниманию данному аспекту».

Евгений Хвостик