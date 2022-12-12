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Коммерсантъ FM
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Йеллен заявила о риске рецессии в США в 2023 году

Министр финансов США Джанет Йеллен допускает рецессию в 2023 году. По ее мнению, в стране обеспечена «полная занятость» и поэтому нет необходимости в том, чтобы экономика росла так же быстро, как это происходило после пандемии.

Фото: Shelby Tauber, Reuters

Фото: Shelby Tauber, Reuters

«Риск рецессии существует. Но, как мне кажется, это определенно не то, что необходимо для снижения инфляции. <...> У нас было очень быстрое восстановление после пандемии. Экономический рост был очень высоким. И был всплеск найма, люди возвращались на работу. <...> У нас здоровый рынок труда. Чтобы снизить инфляцию и из-за того, что почти каждый, кто хочет работать, получил работу, рост должен замедлиться»,— сказала госпожа Йеллен в интервью CBS.

Глава Минфина прогнозирует «гораздо более низкую инфляцию» в США по итогам 2023 года в сравнении с 2022-м, «если не произойдет непредвиденного шока».

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее также не исключал рецессии в стране. По его мнению, «никто не знает, будет рецессия или нет, а если будет, то насколько серьезной окажется».

О прогнозах по мировой экономике — в материале «Ъ» «Мировая экономика тормозит, но едет».

Леонид Уварчев

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