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Водно-половой роман

МОК разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Решение в некотором роде историческое, ведь еще ни разу МОК не допускал мужчин к участию в традиционно женских дисциплинах. Пока, впрочем, присутствие мужчин в бассейне будет ограниченным — не более двух человек на команду из восьми человек.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В четверг, 22 декабря, Международный олимпийский комитет принял решение о допуске мужчин к участию в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Напомним, в групповых соревнованиях команды составлены из восьми человек.

В Париже-2024 тренеры смогут заявить для участия в соревнованиях до двух мужчин.

«Водные виды спорта универсальны, мужчины зарекомендовали себя как отличные синхронисты. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новое измерение синхронного плавания, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин в синхронное плавание — это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло»,— сказал президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам. Сама федерация приняла решение о допуске мужчин к участию в групповых соревнованиях несколько раньше, в октябре 2022 года. Не исключено, что с расчетом на то, что оно будет поддержано и МОК.

Отметим, что мужчины в официальных турнирах по синхронному плаванию участвуют уже не первый год. Соответствующее решение FINA приняла еще в конце 2014-го. Тогда было решено включить в программу чемпионатов мира соревнования смешанных дуэтов. К слову, почти сразу статус одного из сильнейших синхронистов мира за собой закрепил россиянин Александр Мальцев. За свою карьеру 27-летний спортсмен уже успел завоевать четыре золота на чемпионатах мира и шесть высших наград на первенствах Европы. Однако нынешнее решение МОК все же можно считать историческим. Дело в том, что еще никогда МОК не допускал мужчин в исторически женские виды спорта (если, конечно, не считать набирающую обороты практику допускать в женские состязания трансгендерных женщин).

Теперь этот барьер снят, и не исключено, что в обозримом будущем мужчины появятся и в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике.

Учитывая, что решение о допуске мужчин в олимпийские соревнования по синхронному плаванию готовилось достаточно давно, фурора в синхронистском сообществе оно не произвело. «Для нас это не стало шоком, потому что мы еще летом узнали о том, что хотят ввести мужчин на международные соревнования в групповые дисциплины. Летом я уже видела юниорскую сборную Испании, которая поставила в команду одного молодого человека,— заявила ТАСС двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева.— Вообще, сейчас мне важнее всего, чтобы нас допустили до международных стартов, а будут ли там участвовать мужчины — это дело каждой команды».

Однако Влада Чигирева видит и сугубо технические проблемы, с которыми столкнутся тренеры команд, решившие добавить в коллектив мужчин. Она считает, что их появление ставит под угрозу собственно синхронность.

«Добавление мужчин в команду убирает эту самую синхронность, ведь они выступают без макияжа, без пучка, без купальника. А мы привыкли, что восемь человек должны быть единым целым»,— считает госпожа Чигирева.

А семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина не исключает, что далеко не все команды с ходу решатся на отказ от сугубо женского коллектива. Все дело в банальной нехватке спортсменов высокого уровня. «Не во всех странах есть сильные мальчики. У сборной Китая есть хороший мальчик, в Испании, Саша Мальцев говорил, что готов встать в группу, если потребуется. У него будет возможность осуществить свою мечту и попробовать свои силы на Олимпийских играх»,— заявила ТАСС Светлана Ромашина.

Александр Петров

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