«Глава — раис Республики Татарстан» — согласно принятым поправкам в республиканскую конституцию, так будет именоваться руководитель данного субъекта РФ после 2025 года. До этого времени нынешний лидер Рустам Минниханов по-прежнему будет президентом Татарстана. Согласно федеральному законодательству, в России президент только один. Регионом может руководить либо глава, либо губернатор. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва и Казань нашли непростой компромисс.

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В 2010 году Рамзан Кадыров выступил с идеей, что в России есть только один президент, и руководители субъектов РФ не могут таким образом именоваться. Главу Чечни поддержали как соседи, так и другие регионы. Таким образом, пошел процесс добровольной ликвидации должности «президент» в региональном масштабе.

В Кремле начинание одобрили, тем более что это не директива из Москвы, а инициатива с мест, и, более того, из Чечни — региона с непростой судьбой, скажем так. Все поддержали, кроме Татарстана. Республика указывала на то, что это ее собственное внутреннее дело, на то есть у них своя конституция.

В итоге 1 июня 2022 года вступил в силу федеральный закон, суть которого в том, что лидер субъекта может именоваться или главой, или губернатором. Понятно, что в этом случае Казань уже обязана провести соответствующие изменения. И даже после этого было много разговоров, мол, давайте сделаем исключение, еще раз на все внимательно посмотрим, подумаем и так далее. Между тем 12 июля Владимир Путин уточнил состав Госсовета РФ — Рустам Минниханов с тех пор именуется там именно главой, а не президентом.

И вот на исходе года депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов «за» при двух «против» внесли изменения в основной закон республики. Должность президента официально переименовывается в главу. Однако господин Минниханов сможет все-таки оставаться президентом вплоть до истечения срока своих полномочий в 2025 году.

Но и это еще не все. Новый лидер, что придет после указанной даты, будет называться еще и «раис» — с арабского это можно перевести как «глава». Но звучит все это совершенно по-другому, согласитесь. Как бы то ни было, в федеральном законе ничего подобного не прописано.

Рустам Минниханов заявил в ходе обсуждения, что тема болезненная, непростая, но позволяет двигаться вперед. Спикер парламента Фарид Мухаметшин назвал решение тяжелым, но компромиссным. Госсоветник Татарстана, первый президент Минтимер Шаймиев отметил, что вопрос о должности руководителя региона всегда был болезненным. При этом он поддержал вносимые в конституцию поправки.

Собственно, болезненное оно потому, что приходится уступать федеральному центру, с которым, по общему убеждению руководителей субъекта Федерации, в сложные времена ни в коем случае нельзя ссориться.

К слову, внешне никаких признаков конфликта и не наблюдалось: все было спокойно, вопросы решаются в рабочем порядке. Разве что кто-то из руководителей других субъектов захочет еще как-то украсить свой титул.

В сухом остатке выходит: Минниханов три года еще президент, но у себя в Татарстане. В Москве его принимают как главу — по крайней мере, подобное можно предположить, исходя из документов Госсовета. И то же, видимо, относится и к званию «раис». Так что, наверное, на сегодня компромисс достигнут. А что будет завтра? Как говорится, поживем — увидим.

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